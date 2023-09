Ya quedó definida la fecha para el día sin carro y moto en Bogotá

Dia sin carro en Bogota/Fecha: 07/02/13/Foto: Luis Angel Foto: El Espectador - LUIS ANGEL

El próximo 22 de septiembre, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., se llevará a cabo una nueva jornada de día sin carro en Bogotá. Así lo anunció en las últimas horas la Secretaría de Movilidad, que además dio las restricciones que regirán en la jornada.

Ese día, además, se celebra el Día Mundial sin Automóvil, una fecha en la que el cuidado del medio ambiente y la promoción de la salud ciudadana, son ejes centrales. “Nos uniremos el próximo 22 de septiembre al Día Mundial sin Automóvil, es importante hacer uso de otros medios de transporte”, señaló Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

Durante el día sin carro, no podrá circular ningún vehículo de uso particular. Solo se permitirá el rodamiento de buses, taxis y carros con matrícula blanca. No acatar esta medida conllevará multas de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes.

Se espera que en la ciudad, más de 1′800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejarán de circular ese día, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

La medida del Día sin Carro y sin Moto se une a la reafirmación del pico y placa, el cual se mantendrá exactamente igual el resto del 2023: los días impares pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5; los días pares pueden circular los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

