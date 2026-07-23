Actividad del volcán Puracé sigue aumentando, pero se mantiene en alerta amarilla

El estado de alerta del volcán Puracé y de la cadena volcánica Los Coconucos está en alerta amarilla. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín extraordinario para informar sobre los incrementos en la actividad del volcán Puracé en los últimos días. A pesar de la evolución de las emisiones de ceniza y gases, se mantiene en alerta amarilla, pero no se descarta que pueda cambiar a naranja si sigue aumentando su actividad.

“Continúa el incremento significativo en la energía sísmica de las señales asociadas al movimiento de fluidos (gases y líquidos de origen magmático y su interacción con el sistema hidrotermal) reportado en el boletín semanal del día 21 de julio, las cuales se han localizado principalmente bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades inferiores a 3 km”, indicó el SGC en un comunicado.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, la actividad sísmica del volcán también ha estado acompañada de una mayor altura e intensidad de la desgasificación y emisiones de ceniza que han alcanzado hasta 2.100 metros de altura, visibles desde varias zonas cercanas al volcán.

“Estos cambios han estado acompañados de un aumento destacado en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂) hacia la atmósfera, las cuales han alcanzado los valores más altos registrados por los sistemas de monitoreo instrumental y satelital desde el episodio eruptivo de 2025”, señaló el SGC.

El SGC también ha detectado, por medio de cámaras termográficas, incrementos en la temperatura de las emisiones que ocurren en el volcán, en comparación con los registros de los últimos meses.

Para los especialistas de la entidad, esto implica que la actividad del volcán Puracé continúa evolucionando, por lo que es posible que se presenten más emisiones de ceniza. Esto, sin embargo, no implica que el estado de alerta cambie a alerta amarilla, aunque se mantendrá el monitoreo constante.

“No se descarta la ocurrencia de otros cambios en la actividad volcánica que puedan dar lugar a manifestaciones superficiales de mayor aporte energético o cambios en el estado de alerta volcánica. Se recomienda a la comunidad en general abstenerse de acceder a la parte alta de la cadena volcánica y estar atenta a los reportes o información de canales oficiales del SGC, así como a las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, concluyó la entidad.

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