Agéndese: estos serán los acontecimientos espaciales más importantes del 2026

El Observatorio Vera Rubin, en Chile. Foto: NYT - MARCOS ZEGERS

A veces tenemos que esperar mucho más de lo previsto para que ocurran acontecimientos en nuestro sistema solar y más allá. Especialmente en los vuelos espaciales, puedes oír hablar de acontecimientos, enterarte de que se posponen y, con el tiempo, volver a oír hablar de ellos. En 2026, hay cierta esperanza de que tu paciencia se vea recompensada.

A continuación, esta es la lista de acontecimientos que los reporteros y editores del New York Times prevén para el año que viene.

La misión Artemis II

La NASA vuelve a enviar astronautas a la Luna. No, en serio.

Han pasado...