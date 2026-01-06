Agéndese: estos serán los acontecimientos espaciales más importantes del 2026

El Observatorio Vera Rubin, en Chile.
Foto: NYT - MARCOS ZEGERS
A veces tenemos que esperar mucho más de lo previsto para que ocurran acontecimientos en nuestro sistema solar y más allá. Especialmente en los vuelos espaciales, puedes oír hablar de acontecimientos, enterarte de que se posponen y, con el tiempo, volver a oír hablar de ellos. En 2026, hay cierta esperanza de que tu paciencia se vea recompensada.
A continuación, esta es la lista de acontecimientos que los reporteros y editores del New York Times prevén para el año que viene.
La misión Artemis II
La NASA vuelve a enviar astronautas a la Luna. No, en serio.
Han pasado...
Por Katrina Miller y Michael Roston / The New york Times
