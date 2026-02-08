Alfonso Chinguad, el indígena que custodia más de 130 variedades de papa en su casa

Alfonso Enrique Chinguad durante un intercambio de semillas en Cumbal (Nariño). Foto: César Giraldo Zuluaga

No han pasado ni diez minutos desde que llegamos a la casa de Alfonso Enrique Chinguad, en la vereda Tasmag del Resguardo Indígena del Gran Cumbal (Nariño), y sobre un costal blanco, en el piso, ya reposan más de 15 variedades de papas (Solanum tuberosum L.).

Un par de ellas resultan familiares. Tienen la forma y el color de dos de las papas más conocidas por la mayoría de los colombianos, la pastusa y la criolla: una redondez irregular, tan grandes como una pelota de tenis y de ping-pong, de un café polvoriento y un amarillo...