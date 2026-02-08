Logo El Espectador
Alfonso Chinguad, el indígena que custodia más de 130 variedades de papa en su casa

En los Andes colombianos hay un indígena que, junto con su comunidad, se puso en la tarea de recuperar la gran variedad de papas que había en Colombia y que estaba desapareciendo. Fue de casa en casa recolectando “semillas” y hoy, con ayuda de científicos, custodia más de un centenar en su hogar, en el Gran Cumbal (Nariño). Pero tiene un temor: ¿cómo protegerlas del cambio climático?

César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
08 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Alfonso Enrique Chinguad durante un intercambio de semillas en Cumbal (Nariño).
Alfonso Enrique Chinguad durante un intercambio de semillas en Cumbal (Nariño).
Foto: César Giraldo Zuluaga

No han pasado ni diez minutos desde que llegamos a la casa de Alfonso Enrique Chinguad, en la vereda Tasmag del Resguardo Indígena del Gran Cumbal (Nariño), y sobre un costal blanco, en el piso, ya reposan más de 15 variedades de papas (Solanum tuberosum L.).

Un par de ellas resultan familiares. Tienen la forma y el color de dos de las papas más conocidas por la mayoría de los colombianos, la pastusa y la criolla: una redondez irregular, tan grandes como una pelota de tenis y de ping-pong, de un café polvoriento y un amarillo...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Usuario(63255)Hace 20 minutos
Increíble que labor tan maravillosa de estos indígenas e investigadores. Necesitan más apoyo económico y académico
