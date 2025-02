Algunas cacatúas prefieren su comida con un toque de yogur de arándanos

El comportamiento de inmersión en la alimentación de animales no humanos es una posible innovación que consiste en sumergir la comida en un medio antes de consumirla. /Captura de video Jeroen Zewald Foto: Jeroen Zewald

En noviembre de 2022, un grupo de investigadores vio a dos cacatúas ( Irene y Renki ) mojando trozos de papa cocida en yogur de soja con sabor a arándanos durante el desayuno en un laboratorio llamado “Goffin”, en Austria. ¿Qué tan extraño puede ser que los animales hagan esto, y con qué objetivo lo hacen?

No es la primera que se reporta este comportamiento, pero la mayoría de observaciones son anecdóticas. Los científicos han identificado, en general, cinco posibles funciones para esta conducta: remojar la comida para ablandarla, limpiarla, darle sabor, ahogar presas vivas o transportar líquido.

Sin embargo, en un nuevo estudio publicado en Current Biology un grupo de científicos reportan que observaron que las cacatúas de Goffin (Cacatua goffiniana) sumergen su comida en yogur de soja, lo que sugiere una nueva función: mejorar el sabor de los alimentos. Hasta ahora, este tipo de comportamiento solo se había registrado en macacos japoneses. Para analizar esta conducta, se realizó un experimento con 18 cacatúas, ofreciéndoles dos tipos de yogur de soja (uno con sabor a arándanos y otro neutro), además de agua. Nueve de las aves sumergieron su comida en yogur, mostrando una clara preferencia por el de arándanos sobre el neutro, una elección que no podía explicarse únicamente por la diferencia de color.

Además, cuando se les presentó una tarea de preferencia de alimentos, eligieron con mayor frecuencia la combinación de yogur y fideos en lugar del yogur solo. Estos hallazgos indican que las cacatúas no solo remojan su comida para ablandarla, sino que también pueden innovar en la preparación de alimentos al agregarles sabor. Dado que no todas las cacatúas mostraron este comportamiento y que no hubo una coincidencia total con las aves que participaron en estudios anteriores, los investigadores sugieren que se trata de una segunda innovación en la forma en que esta especie manipula su comida.

“Las aves [en un experimento] tenían el problema de que su comida no era lo suficientemente sabrosa, así que se dirigieron al yogur, lo mojaron en él como haríamos con las papas fritas y el kétchup, y luego lo comieron juntos”, dijo Jeroen Zewald, primer autor de la investigación de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, citado por The Guardian. “Y si se les acababa, lo volvían a hacer”.

Según sus autores, el estudio representa la primera evidencia experimental de un comportamiento innovador de saborización de alimentos fuera del linaje de los primates. Esto, agregan, amplía la comprensión sobre cómo pueden surgir conductas en la alimentación de diferentes especies y aporta información sobre la evolución de la preparación de alimentos en animales no humanos.

