Aprenda de Albert Einstein y la física cuántica en un libro del premio nobel Alain Aspect

Este libro presenta el trabajo por el cual Alain Aspect se ganó el título de «pionero de la segunda revolución cuántica». Es también el resultado de su fascinación por la historia de la física del último siglo, que aquí nos narra en un recorrido desde la figura de Max Planck y las disputas entre Albert Einstein y Niels Bohr sobre la interpretación de la mecánica cuántica hasta los estudios de John Stewart Bell en los años sesenta, para terminar con el Premio Nobel que le otorgaron en 2022 al propio Aspect.

