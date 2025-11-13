13 de noviembre de 2025 - 09:56 p. m.
Armero, los recuerdos de la mejor amiga de Omayra y el respeto a un volcán
Diana Lorena Jiménez era la mejor amiga de Omayra, esa niña que se convirtió en símbolo de resistencia en la tragedia de Armero. Ella y otros habitantes nos ayudaron a reconstruir lo que sucedió hace 40 años y los instantes previos a la erupción del volcán.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación