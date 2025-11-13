Logo El Espectador
Ciencia
13 de noviembre de 2025 - 09:56 p. m.

Armero, los recuerdos de la mejor amiga de Omayra y el respeto a un volcán

Diana Lorena Jiménez era la mejor amiga de Omayra, esa niña que se convirtió en símbolo de resistencia en la tragedia de Armero. Ella y otros habitantes nos ayudaron a reconstruir lo que sucedió hace 40 años y los instantes previos a la erupción del volcán.

Juan Diego Quiceno

Juan Diego Quiceno

Santiago Ramírez Marín

Santiago Ramírez Marín

