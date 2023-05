Arqueólogos revelan nuevos hallazgos en la necrópolis de Saqqara, en Egipto

Investigadores del sitio arqueológico de Saqqara hallaron recientemente antiguos talleres y tumbas que corresponden a la dinastía faraónica 30 (380 a. C. a 343 a. C.) y al período ptolemaico (305 a. C. a 30 a. C.). Los talleres eran usados para momificar humanos y animales considerados sagrados en la antigüedad.