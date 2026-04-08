Artemis 2: El Espectador le explica por qué ha sido una misión histórica

Artemis 2. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué todos tenemos los ojos en lo que está sucediendo con la más reciente misión espacial de la NASA? ¿Qué es Orión? ¿Qué es SLS? ¿Por qué las personas que tenemos menos de 50 años estamos tan sorprendidos con esto que está sucediendo? ¿Qué tiene que ver el afamado Apolo, también estadounidense, en todo esto? ¿Cuáles son los hitos que están logrando los cuatro astronautas que están a bordo? ¿Cómo se ve “el lado oculto de la luna? ¿Para qué le sirve todo esto a la humanidad?...