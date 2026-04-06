Artemis 2: la tripulación retoma comunicación con el Centro de Control en la Tierra

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Como estaba previsto, este 6 de abril, la tripulación de Artemis 2, compuesta por cuatro astronautas, llevó a cabo su primer sobrevuelo lunar. El objetivo principal de la misión es probar los sistemas de la nave espacial Orión y demostrar su seguridad para futuros astronautas que viajen a la Luna.

De acuerdo con la Nasa, el Centro de Control de Misión retomó la comunicación con la cápsula; un paso que estaba previsto entre los planes de la Nasa.

La tripulación de Artemis 2 tendrá un descanso de cerca de una hora antes de que llegue el momento de observar el eclipse, cuando el Sol pase por detrás de la Luna.

Los tripulantes de la misión Artemis 2 retoman comunicación con el Centro de Control de Misión, luego de pasar por detrás de la Luna.

Una vez se retomó la comunicación, Christina Koch, especialista de misión dijo que “es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Sabemos que ahora mismo pueden levantar la vista y ver la Luna. Nosotros también los vemos”.

Koch también aseguró que este es el comienzo de una nueva era, en la que los humanos exploran y construyen infraestructuras en la superficie de la Luna.

"We will always choose each other."



Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

“Nuestros astronautas vuelven a utilizar la Red del Espacio Profundo para mantener el flujo de comunicación y datos científicos entre el espacio y la Tierra”, indicó la Nasa en su cuenta de Twitter.

Jared Isaacman, administrador de la Nasa, por medio de su cuenta de Twitter informó que la misión había roto un nuevo récord. “Artemis 2 ha alcanzado su distancia máxima de la Tierra”, aseguró.

De acuerdo con Isaacman, en la cara oculta de la Luna, a 252.756 millas de distancia, los cuatro astronautas han viajado más lejos de la Tierra que ningún otro humano en la historia y ahora inician su viaje de regreso a casa.

Artemis II has reached its maximum distance from Earth.



On the far side of the Moon, 252,756 miles away, Reid, Victor, Christina, and Jeremy have now traveled farther from Earth than any humans in history and now begin their journey home. Before they left, they said they hoped… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 6, 2026

“Enhorabuena a esta increíble tripulación y a todo el equipo de la NASA, a nuestros socios internacionales y comerciales, pero esta misión no habrá terminado hasta que estén a salvo con sus paracaídas, amerizando en el Pacífico”, agregó.

La Nasa informó que la tripulación de la misión Artemis 2 está observando su propio eclipse solar, mientras que el Centro de Control de Misión perderá temporalmente la comunicación con la cápsula.

“Esto es algo previsto y esperado. Prevemos restablecer la comunicación en unos 30 minutos”, señaló la entidad. Este evento se debe a que la nave espacial Orion está pasando por detrás de la Luna, bloqueando las señales de radio con el centro de control en Houston (Estados Unidos).

While the Artemis II crew are experiencing their own personal solar eclipse, Mission Control will temporarily lose communications with the capsule. This is planned and expected. We anticipate regaining communications in about 30 minutes. pic.twitter.com/QjeORjlfZB — NASA (@NASA) April 6, 2026

Se conoció una nueva imagen de la Luna, la cual fue tomada desde la sonda Integrity y muestra una vista completa de la Cuenca Orientale, el cráter oscuro y anillado de 965 kilómetros de ancho situado cerca del centro de la superficie lunar, la cual solo se puede ver parcialmente desde la Tierra.

Una nueva imagen de la Luna tomada por la misión Artemis 2. Foto: NASA

“Orientale luce increíblemente dinámico en este momento”, aseguró Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis 2 y agregó que “es muy tridimensional”.

Artemis 2 está ahora a menos de 10.000 millas de la Luna.

Reid Wiseman y Jeremy Hansen observan la Luna por las ventanas y comentan sus observaciones; mientras que Christina Koch documenta la conversación.. Victor Glover, por su parte, resume todo este momento para Kelsey Young, la responsable científica de la misión.

Uno de los puntos clave comentado por Koch es el de los nuevos y pequeños cráteres, que se han formado por impactos recientes de meteoritos. Según dice son mucho más brillantes de lo que parecen en las fotografías.

La campaña de observación lunar comienza sobre 2:45 p.m. El primer objetivo será un cráter de impacto reciente en la Luna conocido como Glushko.

Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis 2, informó al control de la misión que la tripulación podía ver el planeta Tierra, como una pequeña media luna, y la luna, aproximadamente cuatro veces más grande y casi llena, desde otra. “Es magnífico (...) Qué vista tan majestuosa desde aquí”, aseguró el comandante.

Con el objetivo de conmemorar la misión Artemis 2, los astronautas anunciaron su sugerencia de cambiar el nombre de ciertas características de la Luna para honrar a la nave espacial Orion.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Otra de las sugerencias de la tripulación fue la de bautizar a uno de los cráteres, que no tenía nombre y esta ubicado entre los lados cercano y lejano de la órbita, como Carroll, en memoria de la esposa de Reid Wiseman, el comandante de la misión.

Carroll Wiseman, madre de las dos hijas del comandante, falleció en 2020 a causa de un cáncer. Una vez se hizo la petición, se guardó un minuto de silencio en el centro de control de la misión en Houston.

La tripulación rompió un récord: alcanzó el punto más lejano de la Tierra al que ha llegado un humano en el espacio. Anteriormente, los tripulantes de Apolo 13 mantenían ese récord, al haber alcanzado 248.655 millas en 1970, una distancia que acaban de superar Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, que se encuentran a bordo de Artemis 2.

Watch humankind break a record.



On April 14, 1970, the Apollo 13 astronauts travelled farther from Earth than any other humans in history and captured this view of the far side of the Moon. Soon, the Artemis II crew will travel farther! Tune in: https://t.co/bNDsad4IzS pic.twitter.com/68iyWuqxje — NASA History Office (@NASAhistory) April 6, 2026

El hito fue posible luego de que la nave realizara una última maniobra de corrección de trayectoria, que le permitió ajustar con precisión su ruta, tal y como lo señala la Nasa.

Luego de que superaran esa distancia, Jenni Gibbons, que está en el centro de control de la misión, le recordó a la tripulación la hazaña que habían logrado sus colegas hace más de medio siglo: “El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han recorrido desde nuestro planeta. En aquel entonces, hace más de 55 años, Lovell, Swigert y Hayes volaron 248.655 millas terrestres lejos de la Tierra”.

Para este lunes, 6 de abril, entre los planes de los astronautas están previstas siete horas de observaciones.

Antes de llevar a cabo las observaciones, cada uno de los integrantes se toma un momento para reflexionar sobre el legado de la misión Apolo 8. Llevan un parche del Apolo 8 que viajó en la misión en órbita lunar hace más de cincuenta años.

As the Artemis II astronauts prepare for today's lunar flyby, they each take a moment to reflect on the legacy of the Apollo 8 mission. Onboard with them is an Apollo 8 patch that flew aboard the lunar-orbiting mission over fifty years ago. pic.twitter.com/uNEkuvoWOp — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Una vez los astronautas escucharon el mensaje de Lovell, el comandante de la misión Artemis 2, Reid Wiseman, preguntó por el estado del inodoro de la nave que, en los últimos días, había presentado una serie de problemas.

Desde el centro de control, Jenni Gibbons respondió que ya se había superado el problema. “Vimos la nota de la tripulación de descanso sobre el inodoro y lo reiniciamos mientras dormían”, aseguró.

En la nave Orion comienza a sonar la canción “Good Morning”, de Mandisa y TobyMac, que funciona como una especie de despertador para los astronautas de la misión Artemis 2. A las 10:50 a.m. comienzan su día con un mensaje inesperado, el de Jim Lovell, piloto del Apolo 8, que orbitó la luna en 1968, y comandante del Apolo 13.

"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5 — NASA (@NASA) April 6, 2026

“¡Hola, Artemis 2! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte, para beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Víctor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra".

Este fue el mensaje que grabó el astronauta Lovell, quien murió el 7 de agosto de 2025.

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