Los detalles del viaje que volverá a llevar al humano a la Luna en unas semanas

Los astronautas elegidos fueron anunciados el lunes 3 de abril del año pasado. NASA/ James Blair Foto: James Blair - NASA - JSC

Después de cinco décadas de espera, el regreso del humano a la Luna está a solo días. La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), la agencia espacial de Estados Unidos, está preparando los detalles finales para poner en marcha la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas, incluida una mujer por primera vez, a un sobrevuelo lunar, a la distancia más lejana en el espacio profundo a la que cualquier humano ha llegado en más de medio siglo.

“Artemis II será un avance trascendental para los...