Ciencia
Los detalles del viaje que volverá a llevar al humano a la Luna en unas semanas

Cuatro astronautas protagonizarán una misión que no se realiza desde hace 54 años: un viaje tripulado alrededor de la Luna. La tripulación, que incluye a una mujer y a un astronauta canadiense, realizará un sobrevuelo lunar sin alunizar. Así es la nave espacial, el recorrido y los datos clave sobre la misión Artemis II.

Daniela Bueno
28 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Los astronautas elegidos fueron anunciados el lunes 3 de abril del año pasado. NASA/ James Blair
Foto: James Blair - NASA - JSC

Después de cinco décadas de espera, el regreso del humano a la Luna está a solo días. La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), la agencia espacial de Estados Unidos, está preparando los detalles finales para poner en marcha la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas, incluida una mujer por primera vez, a un sobrevuelo lunar, a la distancia más lejana en el espacio profundo a la que cualquier humano ha llegado en más de medio siglo.

“Artemis II será un avance trascendental para los...

dbueno@elespectador.com
