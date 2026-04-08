08 de abril de 2026 - 12:28 a. m.
Artemis 2: momentos clave que dejó el viaje de la tripulación a la cara oculta de la Luna
Por primera vez, una misión tripulada logró volar alrededor del lado oculto de la Luna. Además, la tripulación de Artemis 2, conformada por cuatro astronautas, logró un récord: llegar tan lejos como nunca antes, superando el récord que Apolo 13 había registrado con 400.171 kilómetros de distancia en 1970.
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