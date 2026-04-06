Artemis II alcanzará este lunes la mayor distancia desde la Tierra jamás lograda por humanos

Esta fotografía, facilitada por un miembro de la tripulación de Artemis II y proporcionada por la NASA, muestra una pequeña porción de la Tierra iluminada por la oscuridad del espacio, vista desde la ventana de la nave espacial Orion el 3 de abril de 2026. /Handout / NASA / AFP). Foto: AFP - HANDOUT

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La misión Artemis II de la NASA tendrá este lunes uno de sus momentos más esperados: el sobrevuelo lunar programado, una maniobra que marcará el punto más cercano de la nave Orión a la superficie de la Luna y permitirá a la tripulación realizar observaciones científicas inéditas en décadas. A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes en las últimas horas, informó la NASA, han estado afinando detalles técnicos y revisando los objetivos científicos que guiarán esta fase de la misión.

Antes del acercamiento, la nave realizará una última maniobra de corrección de trayectoria que permitirá ajustar con precisión su ruta, detalla la agencia espacial estadounidense. De hecho, dos maniobras previstas anteriormente fueron canceladas al confirmarse que la trayectoria se mantenía estable, un indicio del alto nivel de precisión alcanzado desde el despegue.

Durante el sobrevuelo, la tripulación observará cerca de 30 puntos de interés en la superficie lunar. Entre ellos destacan la cuenca Orientale, un gigantesco cráter de casi 965 kilómetros de diámetro formado hace unos 3.800 millones de años, y la cuenca Hertzsprung, en la cara oculta de la Luna, cuyas formas erosionadas permitirán comparar cómo evolucionan estos paisajes a lo largo del tiempo geológico. Sin embargo, uno de los hitos más simbólicos de la jornada será, sin lugar a dudas, cuando la misión supere el récord de distancia desde la Tierra alcanzado por el Apolo 13 en 1970. Se espera que Orión alcance más de 252.000 millas de distancia (406.800 kilómetros), convirtiéndose en la misión tripulada que más lejos ha viajado en la historia.

El sobrevuelo, informa la agencia espacial, también incluirá momentos poco habituales, como un eclipse solar visto desde la nave y la llamada “salida de la Tierra”, cuando el planeta vuelve a aparecer en el horizonte lunar tras permanecer oculto. Como parte del recorrido, la misión experimentará un apagón de comunicaciones de unos 40 minutos cuando la nave pase por detrás de la Luna. Se trata de un fenómeno previsto por la NASA, causado por la interferencia del satélite natural en las señales de radio, y que ya ha ocurrido en misiones anteriores.

Más allá de estos datos técnicos, la NASA reitera que este sobrevuelo representa un paso decisivo dentro del programa Artemis: es la primera vez en más de 50 años que una tripulación humana regresa al entorno lunar, en lo que se considera un ensayo fundamental para futuras misiones que buscarán llevar nuevamente astronautas a la superficie del satélite.

La cobertura en directo de la misión está disponible en el canal de YouTube de la NASA.

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