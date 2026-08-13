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13 de agosto de 2026 - 01:43 p. m.

Así atienden las urgencias médicas en Pereira: un hospital de campaña y un colegio adaptado

El terremoto causó graves daños en la Clínica Comfamiliar, uno de los principales centros de salud de Pereira. Por eso, desde el lunes, adecuaron un colegio para prestar servicios de hospitalización y cuidados intensivos. Así es el día a día de quienes trabajan incansablemente atendiendo a los heridos.

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