Así capturó un satélite el eclipse solar desde el espacio

Fase de “anillo de diamante” del eclipse solar total sobre el Palacio Real de Olite (Navarra) que ha tenido lugar este miércoles, el primero en la península ibérica desde 1905, y que ha sido visible en un 100% en la zona Media y Ribera de Navarra. EFE/Villar López Foto: EFE - Villar López

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Hace un par de días (el miércoles, 12 de agosto) un eclipse solar total se registró en parte de Europa y América del Norte. Durante este evento, la Luna pasó entre el Sol y la Tierra y proyectó una sombra sobre Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, al bloquear la luz del Sol de forma total o parcial.

Este era uno de los eventos más astronómicos más esperados del año, pues es un fenómeno que ocurre ocasionalmente. La razón, es que la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. “El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año”, según la NASA.

El evento dejó cientos de imágenes llamativas, capturadas desde diferentes países. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea (ESA) publicó recientemente las imágenes que tomó el satélite Meteosat Third Generation Imager (MTG-I1), lanzado al espacio en 2022.

El satélite captó la sombra oscura de la Luna al pasar sobre la superficie terrestre, lo que coincidió con la sombra crepuscular al caer la noche sobre Europa. Según la ESA, desde su posición en órbita geoestacionaria, el MTG-I1 mantiene sus instrumentos de imagen enfocados en Europa y el norte de África a una distancia de 36.000 km sobre la superficie terrestre. Esto le permitió seguir la sombra de la Luna, denominada trayectoria de la totalidad, mientras recorría primero Groenlandia e Islandia, luego una pequeña parte del noreste de Portugal y, finalmente, España.

“Si bien el eclipse total duró solo unos minutos en Europa continental, un eclipse parcial fue visible en una zona mucho más amplia. Los espectadores pudieron observar la Luna cubriendo parcialmente el disco solar en lugares tan distantes como el norte de Canadá, los países nórdicos y la costa occidental de África, y tan al sur como Sierra Leona y Liberia”, explicó la agencia.

¿Cuándo hay un nuevo eclipse?

Según la NASA, en seis meses habrá un nuevo eclipse, pero esta vez solar anular que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra en su punto más alejado de la Tierra, lo que hace que se vea más pequeña y no logre cubrir por completo el disco solar. Esto provoca que el borde exterior del Sol quede visible como un aro brillante alrededor de la Luna oscura.

El evento ocurrirá el 6 de febrero de 2027 y será visible en partes de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Amplias zonas de Sudamérica, África, la Antártida, el Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur también experimentarán un eclipse solar parcial.

Luego, el 2 de agosto de 2027 habrá nuevamente un eclipse solar total que será visible en el sur de España, el norte de África (incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto), Arabia Saudita y Yemen. Un eclipse parcial será visible en la mayor parte de Europa, gran parte de África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte de Maine (EE. UU.), así como en los océanos Atlántico e Índico.

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