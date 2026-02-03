Así es el fósil de dinosaurio más antiguo de Australia; estuvo sin estudiar 68 años

La huella fue hecha por un pequeño dinosaurio de dos patas, probablemente un sauropodomorfo temprano. Foto: Universidad de Queensland)

Cuando Bruce Runnegar era adolescente descubrió una misteriosa huella y un rastro de cola de dinosaurio en Brisbane, Queensland (Australia), un lugar que visitó cuando era niño, junto a su abuelo, para buscar fósiles de plantas. Sabía que este sitio podría tener información valiosa, y por esto regresó en 1958. Fue en ese momento en que encontró los dos fósiles de dinosaurio, sin saber que serían los registros más antiguos de estos animales en Australia.

Desde ese momento las piezas permanecieron guardadas, sin estudiar, hasta que Runnegar las entregó a un equipo del Laboratorio de Dinosaurios de la Universidad de Queensland (UQ). Ahora, seis décadas después, se describen los primeros resultados que señalan que la huella fosilizada de aproximadamente 18 centímetros fue dejada por un pequeño dinosaurio de dos patas, probablemente un sauropodomorfo temprano, que es un pariente primitivo de los dinosaurios posteriores de cuello largo.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Alcheringa, y en el que también participó Runnegar, quien se convirtió en paleontólogo, la huella se conserva como una impresión natural en una losa de pizarra de grano fino, y es el fósil de dinosaurio más antiguo de Australia que se conoce hasta la fecha. El estudio señala que data de unos 230 millones de años, a principios del Triásico Tardío, cuando Australia formaba parte del supercontinente Gondwana.

El Dr. Anthony Romilio, del Laboratorio de Dinosaurios de la UQ , dijo que la huella grabada en piedra demostraba que los dinosaurios estaban presentes en Australia mucho antes de lo que se reconocía anteriormente.

“Si bien la huella se recuperó de un sendero corto recién descubierto, no se tomaron fotografías ni mediciones en ese momento. Sin embargo, su tamaño, morfología y posición estratigráfica dentro de la Formación Aspley, del Carniense, la identifican como un rastro de dinosaurio bípedo”, mencionan los autores.

Los análisis del equipo han permitido inferir que el animal medía aproximadamente entre 73 y 79 cm hasta la cadera y pesaba un poco más de 300 libras. El tamaño de la huella es significativo, con una longitud de 18,5 cm. Este tamaño es casi el doble del tamaño del holotipo de Evazoum sirigui (otro tipo de huella fósil de 10,5 cm descrito en 2003), lo que convierte al espécimen de Albion en uno de los rastros más grandes similares a Evazoum descritos hasta la fecha.

“En aquel momento, sospechamos que las marcas podrían ser huellas de dinosaurio, pero no podíamos imaginar su importancia nacional. Era un gran ejemplo de un tipo especial de fósil traza, ya que la huella fue hecha en sedimento por un animal pesado. Cuando vi la capacidad del Dr. Romilio para reconstruir, analizar y cartografiar huellas de dinosaurio, decidí contactarlo para que documentara formalmente el fósil”, dijo Runnegar.

El fósil se encuentra ahora en el Museo de Queensland , donde estará disponible para investigaciones continuas. Los investigadores señalan que la huella ofrece una visión excepcional y valiosa de la icnofauna del período Carniense de Australia y subraya la importancia de las colecciones históricas y el potencial de los especímenes de archivo para enriquecer la comprensión de la presencia, abundancia y diversidad de los dinosaurios en ese lado del mundo.

