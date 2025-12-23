Así robaron restos humanos de la morgue de la Universidad de Harvard durante dos años

La morgue hace parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Entre 2018 y marzo de 2020, antes del inicio de los confinamientos por la pandemia de covid-19, el entonces jefe de la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard robó restos humanos para venderlos.

Así lo confirmó el 16 de diciembre el Departamento de Justicia de ese país, al condenar a Cedric Lodge, exjefe de esa morgue, a ocho años de prisión. De acuerdo con el juez que lo sentenció, Lodge robaba los restos de la facultad ubicada en Boston, Massachusetts, y los transportaba hasta su casa, en New Hampshire, en el estado de Nueva Inglaterra.

La Fiscalía de Pensilvania, lugar en el que fue juzgado, aseguró en un comunicado que, durante al menos dos años, Lodge “extrajo restos humanos, incluyendo órganos, cerebros, piel, manos, rostros, cabezas diseccionadas y otras partes, de cadáveres donados después de que se hubieran utilizado con fines de investigación y docencia, pero antes de que pudieran ser desechados de acuerdo con el acuerdo de donación anatómica entre el donante y la facultad”.

Tras llevar los restos a su casa, la esposa del exjefe de la morgue de Harvard, Denise Lodge, se involucraba en el crimen. Una vez hacían la venta, “los enviaban a los compradores en otros estados o el comprador tomaba posesión directamente y los transportaba él mismo. Los restos robados y vendidos por las Logias fueron transportados desde la morgue de Boston a lugares de Salem, Massachusetts, New Hampshire y Pensilvania”, dice el comunicado.

Denis Lodge fue condenada a 12 meses de prisión, como parte del mismo juicio. Además, este caso le ha permitido a la justicia estadounidense destapar una red de tráfico de restos humanos, por lo que ya han sido condenadas varias personas involucradas en la reventa o compra de los restos.

Además de actuar a espaldas de la Universidad de Harvard, el actuar de Lodge violaba los acuerdos de donación que se establecían con las familias de las personas fallecidas. Los cadáveres y partes de estos eran utilizados en labores de investigación y enseñanza en la Facultad de Medicina. Luego, debían seguir un protocolo para ser desechados. En este último punto era cuando el exjefe de la morgue robaba las partes.

