Asociación de genes con autismo es compartida entre etnias, revela estudio en Latinoamérica

Los estudios genéticos sobre autismo se han hecho principalmente con poblaciones blancas y europeas. Foto: Cortesía

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Hoy se publicó el estudio de secuenciación genética del autismo más grande que se ha hecho con información de personas latinoamericanas. La investigación reúne los genes de alrededor de 15.000 individuos de origen latino que se encuentran en América del Norte, Central y del Sur.

Dentro de los participantes se encuentran más de 4.700 personas con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). La investigación, publicada en Nature Medicine, una de las revistas científicas más importantes del mundo, destaca que es un esfuerzo inédito en el análisis científico que incluya a poblaciones de diferentes grupos étnicos.

Para hacer el análisis, los científicos analizaron los genes de individuos latinos para compararlos con la evidencia disponible, que se ha tenido como base investigaciones con personas europeas y blancas.

En la información genética de personas latinoamericanas encontraron 35 genes asociados con los trastornos del espectro autista, que generan algún tipo de predisposición para estos diagnósticos. Al compararlos, estos coinciden con los hallazgos de los estudios en individuos europeos.

Con este estudio, los investigadores reafirmaron la presencia de al menos nueve genes emergentes que tienen una asociación con los diagnósticos de autismo. Además, entregaron más evidencia sobre la asociación de otros genes ya conocidos.

“Nuestros resultados indican que la arquitectura genética central del autismo es común a todas las ascendencias. Esto sugiere que la biología subyacente al autismo es universal y refuerza la importancia de garantizar que las poblaciones diversas estén representadas en la investigación genética”, dijo Joseph Buxbaum, investigador principal del estudio y director del Seaver Autism Center for Research and Treatment del Monte Sinaí, para la Agencia Sinc.

La clave de realizar este tipo de investigaciones en población latina está en los linajes mixtos que convergen en este continente, que incluyen ascendencia de indígenas americanos, así como genética proveniente de África y Europa. Es decir, se abarca una gran diversidad genética al recopilar información de estos individuos.

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