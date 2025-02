Aumenta probabilidad de que asteroide impacte la Tierra en 2032, pero no se alarme

Simulación del paso cercano a la Tierra del 2024 YR4 en 2032, realizado con el sistema Eyes on Asteroids, de la NASA. En la simulación, el asteroide no colisiona con la Tierra. Foto: Eyes on Asteroids

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas semanas, el asteroide 2024 YR4 ha sido noticia, porque los astrónomos han asegurado que ha incrementado su probabilidad de que impacte con la Tierra para 2032. “La NASA aumentó a casi el doble la probabilidad de que gigante asteroide impacte la Tierra” o “Vuelve a aumentar la probabilidad de impacto sobre la Tierra del asteroide 2024 YR4”, fueron algunos de los titulares. Pero, no tiene por qué alarmarse, no se repetirá la escena de la película No miren arriba.

De acuerdo con los cálculos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos, por sus siglas en inglés) de la NASA, la probabilidad de que el asteroide impacte con la Tierra para 2032 aumentó y ahora es de un 2,3%. La Agencia Espacial Europea (ESA) también llevó a cabo una serie de cálculos para estimar la probabilidad y señaló que era de 1,3%. Esto, en otras palabras, quiere decir que hay una posibilidad de cerca del 99% de que el asteroide pase sin incidentes.

Este asteroide, según ha explicado la NASA, tiene 90 metros de ancho y, al parecer, es del mismo tamaño que el asteroide Tunguska, que el 30 de junio de 1908 destruyó millones de árboles en un área de miles de kilómetros cuadrados en Siberia. Sin embargo, los astrónomos le piden a las personas que no entren en pánico, a pesar de que este asteroide, que fue detectado el pasado 27 de diciembre desde un telescopio en Chile, llevó a la ONU a activar, por primera vez, el Protocolo de Seguridad Planetaria.

La principal razón para no alarmarse, como ha explicado la ESA, es que la probabilidad de que 2024 YR4 “impacte el planeta se reducirá a prácticamente cero una vez que se reciban datos actualizados sobre la velocidad y la trayectoria en las próximas semanas y meses”. Una opinión similar comparten desde la oficina de coordinación de defensa planetaria de la NASA. De hecho, en un comunicado, Molly Wasser, investigadora de la agencia, aseguró que “en el pasado hubo varios objetos que subieron en la lista de riesgo y finalmente bajaron a medida que llegaban más datos”.

Por eso, añadió la investigadora Wasser, “es posible que nuevas observaciones permitan reasignar este asteroide a cero a medida que lleguen más datos”. Para tener más detalles del asteroide, dijo la NASA, es importante realizarle continuamente un monitoreo a su órbita, “así serán más precisas nuestras predicciones futuras de su trayectoria”.

Cabe resaltar que lo primero que tienen en cuenta los científicos es su tamaño, esto lo hacen para conocer su clasificación. Luego, de acuerdo con su tamaño, calculan la órbita que sigue y la aproximación más cercana que tendrá a la Tierra, para establecer si es posible que la gravedad de la Tierra lo atraiga y colisione.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así. En 2004, el asteroide 99942 Apophis, que era más grande que la Torre Eiffel, también generó alarma por su probabilidad de colisión. Sin embargo, luego de estudiarlo con mayor profundidad, se descartó esta probabilidad. La NASA dice que, en un escenario donde el asteroide 2024 YR4 siga su rumbo hacia la Tierra con una probabilidad alta de impacto, tienen como referente el éxito de la misión Dart, de 2022, con la que la agencia estrelló una nave espacial deliberadamente contra un asteroide del tamaño de un estadio de fútbol y alteró su trayectoria.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬