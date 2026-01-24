Astrónomos observan un agujero negro renacido que entra en erupción “como un volcán cósmico”

Esta imagen de J1007+3540 muestra un chorro interno compacto y brillante, lo que indica el despertar de lo que había sido un agujero negro supermasivo "dormido" en el corazón de la gigantesca galaxia de radio. Foto: LOFAR/Pan-STARRS/S. Kumari et al.

Desde hace décadas, los científicos saben que la mayoría de las galaxias albergan un agujero negro supermasivo. Sin embargo, no todos estos objetos astronómicos, que siguen cautivando la atención de los investigadores, producen enormes chorros de plasma magnetizado que emiten ondas de radio.

Ahora, un equipo de astrónomos indios acaba de publicar un estudio en el que aseguran haber observado un fenómeno nunca antes visto. En su investigación, que fue publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, aseguran que la galaxia J1007+3540 es única.

De acuerdo con los científicos, la particularidad de esta galaxia se desprende de las distintas observaciones en las que se evidencia, de manera clara, múltiples erupciones, “lo que demuestra que su motor central se ha encendido, apagado y reiniciado tras largos periodos de silencio”.

En términos más concretos, los astrónomos descubrieron la escena cuando observaron que el agujero negro supermasivo que se encuentra situado en el centro de esta galaxia reiniciaba su emisión de chorros tras casi 100 millones de años en silencio.

“Es como ver un volcán cósmico entrar en erupción de nuevo tras siglos de calma, salvo que este es lo suficientemente grande como para esculpir estructuras que se extienden a lo largo de casi un millón de años luz en el espacio”, dijo al respecto la investigadora principal del estudio, Shobha Kumari.

De acuerdo con Kumari, sistemas como J1007+3540 son extremadamente valiosos, pues les permiten investigar cómo se activan y desactivan los agujeros negros, al tiempo que observan cómo evolucionan los chorros a lo largo de millones de años.

“La combinación de la actividad reiniciada, la escala gigante y la fuerte presión ambiental hace que J1007+3540 sea un ejemplo útil de la evolución de las galaxias en acción”, apuntaron los científicos.

Después de todo, concluyeron, el crecimiento de las galaxias no es pacífico ni gradual, sino una batalla entre el poder explosivo de los agujeros negros y la presión aplastante de los entornos en los que viven.

