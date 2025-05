Auditoría forense revela que no existió malversación de fondos: fundación She Is

She Is contrató a la firma Forensic Strategic Group - Incoseg para realizar una auditoria forense y determinar si hubo o no un uso indebido de los fondos. La auditoría se realizó luego de que se conociera una denuncia por parte de siete exintegrantes de la Junta Directiva, quienes señalaron que la presidenta de la organización, Nadia Sánchez, al parecer había financiado su matrimonio con recursos de la fundación.