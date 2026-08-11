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11 de agosto de 2026 - 02:49 p. m.

Balance del terremoto en Colombia: número de fallecidos, desaparecidos y más

Después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, varias ciudades, entre ellas Pereira, Cali y Quibdó, vivieron una madrugada de rescates entre los escombros. El Espectador acompañó las labores en el parque La Libertad de Pereira, donde colapsaron un edificio residencial de cuatro pisos, una droguería y una panadería.

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