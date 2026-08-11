11 de agosto de 2026 - 02:49 p. m.
Balance del terremoto en Colombia: número de fallecidos, desaparecidos y más
Después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, varias ciudades, entre ellas Pereira, Cali y Quibdó, vivieron una madrugada de rescates entre los escombros. El Espectador acompañó las labores en el parque La Libertad de Pereira, donde colapsaron un edificio residencial de cuatro pisos, una droguería y una panadería.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación