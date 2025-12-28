Cambio climático influyó en la extinción de los “hobbits”, una especie humana primitiva

Vale señalar que el registro de los “hobbits” desaparece del registro fósil hace unos 50.000 años, pero su destino sigue siendo un enigma. /Nature Foto: Nature

Un equipo internacional de investigadores halló evidencias de que el cambio climático jugó un papel clave en la extinción de Homo floresiensis, una especie humana primitiva conocida como los “hobbits”.

El H. floresiensis es una especie extinta del género Homo que fue descubierta en la isla de Flores, en Indonesia. A diferencia de los humanos modernos y de sus antepasados, el H. floresiensis era notablemente pequeño, con una estatura promedio de alrededor de 1 metro de altura, lo que ha intrigado durante décadas a la comunidad científica. Cuando los primeros fósiles fueron descubiertos en 2003 en Liang Bua, una cueva de piedra caliza en el oeste de Flores, surgieron muchas preguntas.

Vale señalar que el registro de los “hobbits” desaparece del registro fósil hace unos 50.000 años, pero su destino sigue siendo un enigma.

Ahora, una nueva investigación publicada en la revista Communications Earth & Environment revela que los hobbits abandonaron Liang Bua, una cueva en Indonesia que habían ocupado durante unos 140.000 años, durante una sequía que duró miles de años.

“Las precipitaciones estivales disminuyeron hasta alcanzar un mínimo histórico de 450 milímetros hace entre 61.000 y 55.000 años, junto con una marcada disminución tanto de la abundancia como de la proporción relativa de restos de Stegodon en el registro fósil. Estos hallazgos aumentan la probabilidad de que la progresiva aridificación del paisaje y la intensificación de la competencia entre humanos y fauna por los recursos cada vez más escasos culminaran en el abandono de Liang Bua”, explican los autores del estudio.

En palabras de Mike Gagan, profesor de la Universidad de Wollongong (UOW) y autor principal del estudio, el ecosistema alrededor de Liang Bua se volvió “mucho más seco en la época en que desapareció el Homo floresiensis. Los cauces de los ríos se secaron estacionalmente, lo que supuso un estrés tanto para los hobbits como para sus presas”, sostiene en un comunicado.

Para llegar a estos hallazgos, el equipo recopiló registros químicos de estalagmitas de cuevas con datos isotópicos (huellas químicas del pasado) obtenidos de dientes fósiles de una especie de elefante enano (Stegodon florensis insularis), una de las presas de los “hobbits”.

Además, los investigadores utilizaron estalagmitas, un archivo natural de las lluvias, para reconstruir el clima y los patrones de precipitación del pasado.

Estos datos revelan una tendencia hacia la aridificación que comenzó hace unos 76.000 años y culminó en una sequía severa entre hace 61.000 y 55.000 años, justo cuando esta especie desaparece del registro. “La prolongada sequía y la competencia por los recursos pueden haber provocado su salida de Liang Bua y, en última instancia, su extinción”, explica la UOW a través de un comunicado.

Según precisan los autores del estudio, si bien los fósiles de Homo floresiensis son anteriores a las evidencias más tempranas de humanos modernos en la isla de Flores, los Homo sapiens ya se desplazaban por el archipiélago indonesio en la época en que los “hobbits” desaparecieron.

De esta manera, como concluye Gagan, autor del estudio, “es posible que, mientras los hobbits se desplazaban en busca de agua y presas, se encontraran con los humanos modernos. En ese sentido, el cambio climático pudo haber sentado las bases para su desaparición definitiva”.

