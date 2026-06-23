Carta a José Manuel Restrepo: “tengo la esperanza de que enderezará política científica”

José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda y rector de la universidad EIA, en Medellín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Profesor, aunque nunca fui su alumna y no lo conozco personalmente, así prefiero llamarlo y me alegra que sea un profesional de la academia quien llegue a la vicepresidencia de la República. Me da ánimo y quisiera creer que no dejará de ser profesor a pesar de todas las funciones que anuncian serán de su competencia.

Profe, soy defensora del pensamiento creativo, de plantear preguntas y buscar respuestas éticamente viables; de explorar, fomentar y practicar la curiosidad desde la combinación de las recetas que llevo a la mesa familiar hasta...