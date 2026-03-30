Casi todo listo para el despegue de la misión a la Luna: clima es un 80% favorable

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA dentro del programa Artemis y se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La NASA continúa con los preparativos para el lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas por un viaje a alrededor de la Luna, después de 54 años sin que el humano llegue hasta allí. El lanzamiento de la nave Orión, la elegida para la misión, se hará este miércoles, 1 de abril, y las condiciones del tiempo son principalmente favorables.

A través de un comunicado, la NASA informó que el pronóstico meteorológico indica un 80 % de probabilidad de condiciones climáticas favorables. La nubosidad y la posibilidad de fuertes vientos en tierra serían las principales preocupaciones en este aspecto para el día del lanzamiento.

Este es un criterio muy importante para que el despegue pueda llevarse a cabo, pues es una de las condiciones necesarias para trasladar el cohete a la plataforma de despegue y lanzar de forma segura el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión.

Los criterios indican que es necesario, entre otras cosas, que no haya probabilidad de rayos superior al 10 % en un radio de 20 millas náuticas de la zona de lanzamiento durante el desplazamiento, que no haya una probabilidad superior al 5 % de que se pronostique granizo y que no se registren fuertes vientos. La temperatura no puede estar por debajo de 4°C, ni superar los 35 °C, durante el desplazamiento.

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA dentro del programa Artemis y se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, Estados Unidos. La misión enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna.

Entre los planes de la NASA está previsto que el lanzamiento se realice el 1 de abril. Sin embargo, si se presenta algún contratiempo, existen dos ventanas alternativas: una entre el 2 y el 6 de abril, y otra el 30 de abril.

Si todo sale según lo planeado, el cronograma para este miércoles sería así:

7:45 a.m. : Comienza la cobertura de las operaciones de llenado de tanques para cargar el propulsor en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA, que incluye imágenes del cohete y audio de un comentarista.

12:50 p. m.: Comienza la transmisión del lanzamiento en NASA+ . La transmisión continuará en YouTube una vez que se desplieguen los paneles solares de Orión en el espacio.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la NASA celebrará una rueda de prensa posterior al lanzamiento, una vez que la etapa superior del cohete SLS realice la maniobra de encendido para enviar a Orión y su tripulación a la órbita terrestre alta.

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