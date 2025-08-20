Centros de inteligencia artificial en Santa Marta, en el aire y sin pensar en el agua

La idea para desarrollar centros de datos en Colombia se viene tejiendo desde marzo de 2025. En ese momento, el presidente anunció que, con recursos de Ecopetrol y los Emiratos Árabes y con el liderazgo del Minciencias, se construirían en Santa Marta, al menos, dos “data centers [...] de megacomputadores de tecnología cuántica, e implicará el compromiso de las entidades del estado en la construcción de una nube soberana con los datos del país”. EFE/ Borja Sánchez-Trillo Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

En el último Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro puso en la mesa una realidad que viene siendo advertida, desde hace años, por la comunidad científica y diversos sectores de la industria: la falta de recursos para la innovación en Colombia, o, al menos, los líos para implementarlos con agilidad.

El mandatario, en un nuevo espacio televisivo del pasado viernes, le pidió a su gabinete, en este momento de “afugia” económica, utilizar los recursos de regalías —es decir, los recursos que recibe el estado por la explotación de gas y...