Descubren, cerca de Bogotá, la evidencia más antigua de sífilis: de hace 5.500 años

Estos son algunos de los restos del individuo analizado durante la investigación. Foto: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

En una excavación arqueológica conocida como Tequendama I, muy cerca de Bogotá, un grupo de científicos encontró la evidencia más antigua que se conoce en el mundo de la treponematosis, un grupo de infecciones bacterianas dentro de las que se encuentra la sífilis.

Los científicos lograron identificar la enfermedad por medio de la secuenciación genética de los rastros contenidos en un esqueleto sepultado hace aproximadamente 5.500 años en este lugar. Tras varios análisis de laboratorio, lo confirmaron: se trata de Treponema pallidum,...