Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Descubren, cerca de Bogotá, la evidencia más antigua de sífilis: de hace 5.500 años

Una investigación reveló la evidencia más antigua de la treponematosis, un grupo de enfermedades dentro de las que se encuentra la sífilis. Es 3.000 años más antigua que los registros que se habían reportado antes y plantea un giro en la discusión sobre cómo se dispersaron estas enfermedades por el mundo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ciencia
23 de enero de 2026 - 06:45 p. m.
Estos son algunos de los restos del individuo analizado durante la investigación.
Estos son algunos de los restos del individuo analizado durante la investigación.
Foto: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

En una excavación arqueológica conocida como Tequendama I, muy cerca de Bogotá, un grupo de científicos encontró la evidencia más antigua que se conoce en el mundo de la treponematosis, un grupo de infecciones bacterianas dentro de las que se encuentra la sífilis.

Los científicos lograron identificar la enfermedad por medio de la secuenciación genética de los rastros contenidos en un esqueleto sepultado hace aproximadamente 5.500 años en este lugar. Tras varios análisis de laboratorio, lo confirmaron: se trata de Treponema pallidum,...

Por Redacción Ciencia

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Ciencia

Arqueología

Bogotá

Tequendama

Sífilis

Infecciones

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.