Cerca de San José del Palmar ya habían registrado sismos de gran magnitud

San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto de 7,4. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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El sismo que se registró en San José del Palmar el 10 de agosto, y que se sintió en todo el país, no es el primero de gran magnitud que se ha reportado en esta zona de Colombia. Si bien, el terremoto de 7,4 es el de mayor magnitud en la última década en el territorio nacional, y uno de los más fuertes en su historia, cerca de ese municipio de Chocó ya se habían registrado otros años atrás.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país, explicó que San José del Palmar está ubicado en una zona de amenaza sísmica alta. Debido a su localización, está expuesto a distintas fuentes sismogénicas, es decir, a zonas geológicas o estructuras de la Tierra capaces de originar y acumular energía que se libera en forma de temblores.

El que ocurrió recientemente se conoce como sismo de subducción, y en esta zona se originan debido a la interacción de las placas tectónicas Nazca y Suramericana.

Sin embargo, en la región también ocurren sismos superficiales asociados a importantes sistemas de fallas corticales, que son fracturas geológicas que ocurren en la parte superior de la corteza terrestre, generalmente a profundidades menores de 30 o 40 kilómetros. Estas fallas, como el sistema de Falla de Romeral, acomodan la deformación de la corteza y han generado eventos importantes.

Julio de 1962

Uno de los grandes sismos en la zona ocurrió el lunes 30 de julio de 1962 a las 3:18 de la tarde. Su magnitud de 6,5 afectó los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca, principalmente. Se reportaron daños moderados en poblaciones de Tolima y Cauca.

Los daños más graves como colapso de edificaciones se presentaron en poblaciones del sur de Antioquia como Sonsón, Nariño, Valparaíso, en Caldas, Aguadas, Pacora, Anserma, en Risaralda, Quinchía, y en el Valle del Cauca, El Águila y Ansermanuevo. En total cerca de 90 municipios en once departamentos presentaron daños. El sismo fue sentido en todo el país desde Barranquilla hasta Pasto y en Villavicencio, según el SGC.

Febrero de 1938

El 4 de febrero de ese año, un sismo de 7,0 afectó fuertemente algunas poblaciones de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindí­o. Fue sentido en casi todo el territorio nacional desde Pasto hasta Barranquilla, e incluso en Quito (Ecuador) y Lima (Perú).

En las poblaciones de Aguadas (Caldas), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Salento (Quindí­o) y en pueblos del sur de Antioquia como Santa Bárbara, Támesis y Mesopotamia, varias construcciones colapsaron.

Diciembre de 1979

Según el SGC, el 12 de diciembre de ese año, un sismo de 7,2 fue sentido en gran parte del territorio colombiano y ecuatoriano y ocurrió 19 días después del que afectó al Eje Cafetero colombiano. Este sismo originó un tsunami, que según observaciones de testigos, fueron entre 2 y 3 olas con una altura de 3 metros, las cuales arrastraron a su paso personas, animales, viviendas y enseres. El tsunami afectó a toda la costa comprendida entre Guapi al norte y Tumaco al sur.

Las poblaciones más afectadas, fueron en general las ubicadas en las costas de los departamentos de Cauca y Nariño, en donde hubo daños graves, teniendo en cuenta que fueron ocasionados por la combinación terremoto - maremoto, según se lee en el registro del Servicio Geológico. En el caso de las construcciones, algunas construidas en madera que habían resistido el movimiento telúrico, fueron destruidas por el tsunami. El Charco, San Juan de la Costa, Mosquera, Tumaco y algunos caseríos costeros, fueron los sitios que mayor daños recibieron.

Otros eventos ocurrieron el 7 de junio de 1925, con una magnitud de 6,1. 32 años después se registró otro de la misma magnitud, el 23 de mayo de 1957. Luego, el 20 de diciembre de 1961 se presentó una mayor magnitud (6,8); el 3 de abril de 1973 uno más con una magnitud de 6,2; y el más reciente en la zona era del 8 de febrero de 1995, con magnitud de 6,4.

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