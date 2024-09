Cerebros antiguos revelan el uso de hoja de coca en Europa dos siglos antes de lo pensado

Se encontró tejido cerebral del siglo XVII con componentes activos de la planta de coca. /Journal of Archeological Science Foto: Journal of Archeological Science

Una investigación publicada en el Journal of Archeological Science informa sobre el hallazgo de excepcional de Erythroxylum spp. en restos humanos que datan del siglo XVII en Milán, Italia. Erythroxylum es un género de plantas que pertenece a la familia Erythroxylaceae. Este género incluye varias especies de arbustos y árboles, y es conocido por una de sus especies más famosas: Erythroxylum coca, la hoja de coca.

Los análisis toxicológicos realizados en cerebros humanos preservados revelan la primera evidencia del uso de Erythroxylum spp. en Europa antes del siglo XIX, retrocediendo el conocimiento de la presencia de la planta allí en casi dos siglos. En concreto, se puede leer en el artículo, componentes activos de la planta de coca se detectaron en dos muestras biológicas separadas y pueden asociarse al consumo de Erythroxylum spp. Dado que la planta no figuraba en la farmacopea hospitalaria detallada, es posible que no se administrara como remedio medicinal, sino que se usara para otros fines.

“Este estudio demuestra la importancia y el potencial de la aplicación de los análisis toxicológicos a los contextos arqueológicos y permite retrotraer la llegada de Erythroxylum spp. a Europa en casi doscientos años”, se puede leer en la investigación.

El Erythroxylum spp. es un arbusto endémico del oeste de América del Sur. Mientras en esta parte del mundo se ha cultivado y utilizado con fines religiosos y culturales durante miles de años, se cree que en Europa se conoció recién después del “descubrimiento” de las Américas. La presencia estos componentes indica para los investigadores que los individuos investigados en el estudio consumieron la molécula. Sin embargo, no se sabe si el consumo fue en forma de hojas o sales de clorhidrato de cocaína

Los restos se encontraron en el contexto de un hospital de Milán conocido como Ospedale Maggiore. Se trató de un hospital pionero en Europa, especializado en el tratamiento médico de enfermedades agudas entre las personas empobrecidas y desfavorecidas que residían en la ciudad. Según los investigadores, junto al hospital se encontraba la iglesia de la Beata Vergine Annunciata, que se encontraba dentro del recinto hospitalario y albergaba un sepulcro, la cripta de Ca’ Granda. La cripta de la iglesia estuvo destinada a ser el lugar de enterramiento de los pacientes fallecidos del hospital, durante casi todo el siglo XVI.

Según se lee en la investigación, la cripta contiene 14 cámaras subterráneas, que fueron construidas con el propósito de depositar los cuerpos de los difuntos. Se estima que estas cámaras contienen aproximadamente 2,9 millones de huesos, que representan a más de 10.000 individuos que perecieron en el hospital. “Esto representa un contexto excepcional desde el punto de vista arqueológico, histórico e incluso toxicológico”, escriben los autores. Ya en el pasado se han analizado muestras biológicas de tejido cerebral y óseo conservadas allí, revelando la presencia de Papaver somniferum, conocida como la adormidera o amapola y famosa por ser la principal fuente natural de opio, del cual se derivan una serie de alcaloides como la morfina, la codeína y la tebaína, utilizados en medicina por sus propiedades analgésicas.

Los investigadores sugieren que los dos sujetos que dieron positivo a los compuestos de Erythroxylum spp. en esta investigación podrían haber consumido la planta como remedio medicinal en el hospital para aliviar el dolor o tratar algunos síntomas o enfermedades (incluso si no se utilizaba según la farmacopea del hospital). Como una explicación alternativa, también podrían haber ingerido la planta poco antes de su ingreso en el hospital con fines médicos y/o recreativos.

“La presencia de esta planta en restos humanos europeos no tiene precedentes. De hecho, los archivos farmacológicos del hospital no informan de la presencia de Erythroxylum spp. hasta finales del siglo XIX, lo que indicaría que la planta no entró en la farmacia hospitalaria hasta entonces”, escriben los autores.