China opera el laboratorio de materia oscura más grande y profundo del mundo

Entra en operación en China laboratorio subterráneo más profundo y más grande del mundo. /(Xinhua/Xu Bingjie) Foto: Xinhua/Xu Bingjie

A 2.400 metros de profundidad opera un gran laboratorio de física en el que un grupo de científicos chinos están tratando de saber más de la materia oscura, un tipo de materia tan abundante como misteriosa. Se cree que compone aproximadamente el 27% del universo, en comparación con el 5% de materia bariónica (la “normal” que compone estrellas, planetas y gas) y el 68% de energía oscura, una forma de energía que se cree responsable de la expansión del universo. A pesar de eso, su naturaleza sigue siendo un misterio.

De ahí la importancia de laboratorios como el inaugurado hace unos meses en Sichuan, una provincia sudoccidental china. Según ese país, la profundidad del laboratorio ayuda a bloquear la mayoría de los rayos cósmicos que interfieren en la observación. La materia oscura es una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz electromagnética, lo que significa que no puede ser detectada directamente por los métodos observacionales tradicionales. A pesar de no ser visible, la evidencia indirecta de su existencia se ha acumulado a través de observaciones astronómicas y estudios de la estructura a gran escala del universo.

La construcción de la Instalación Subterránea Profunda de Radiación de Fondo Ultrabaja para Experimentos de Física de Vanguardia (DURF, siglas en inglés), como se conoce el laboratorio, comenzó en diciembre de 2020 y estuvo a cargo de la Universidad Tsinghua y Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. “La instalación se convertirá en un centro subterráneo profundo de investigación científica de clase mundial que integrará múltiples disciplinas, incluyendo la física de partículas, la astrofísica nuclear y las ciencias de la vida, con el fin de facilitar el desarrollo de la investigación en campos de vanguardia relevantes”, dijo, citado por Xinhua, la agencia oficial de noticias de China, el profesor Yue Qian, de la Universidad Tsinghua.

Se han propuesto diversas partículas como candidatas a constituir la materia oscura, pero aún no se ha identificado de manera concluyente qué tipo de partícula es. Los experimentos en física de partículas y observaciones astronómicas continúan en busca de evidencia directa que pueda revelar la verdadera naturaleza de la materia oscura. El laboratorio DURF busca ayudar a tener algunas respuestas.