China quiere construir el mayor colisionador de partículas del mundo

Hasta el momento, cada vez que alguien menciona un “colisionador de partículas” es posible que lo primero que se nos venga a la cabeza es el Gran Colisionador de Hadrones, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), en la frontera entre Francia y Suiza. Pero en unos años habrá que agregar uno más: el que está planeando construir China.

Si todo sale como está planeado, en, aproximadamente, una década, esperan tener listo un artefacto de unos 100 kilómetros de largo, en el que esperan estudiar el popular Bosón de Higgs, que en 2013 le valió el premio Nobel de Física a François Englert y Peter Higgs, por predecir la existencia de esta partícula, que representa la piedra angular de la estructura del universo.

El Colisionador Circular de Electrones y Positrones (CEPC), como lo llamarán, tendría un costo de en unos US $5.200 millones, aún necesita el aval del gobierno de China. Si le da luz verde, su construcción podría iniciar en 2027 con la idea de que esté listo en diez años.

De hecho, hace un par de semanas, el Institute of High Energy Physics y el Chinese Academy of Sciences publicaron un artículo en la revista Radiation Detection Technology and Methods en el que dan detalles técnicos del diseño del CEPC.

Sin detenernos en esos detalles, esa sofisticada construcción pretende generar millones de bosones de Higgs. Como le dijo Andrew Cohen, físico teórico de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, al portal de noticias de Nature, sería una gran posibilidad de estudiar esa partícula con una precisión con la que nunca antes lo habían hecho. Eso implicaría, entre otras cosas, investigar la materia oscura, sobre la que aún hay una buena cantidad de interrogantes sin resolver.

“Estamos seguros de que se trata de una máquina real que podemos construir”, aseguró a Nature Wang Yifang, director del Instituto de Física de Altas Energías (IHEP) de la Academia China de Ciencias en Beijing. “Estamos tratando de asegurarnos de que estamos completamente preparados para un proyecto de este tipo”.

Sin embargo, aún falta el paso fundamental para que su construcción sea un hecho: que el gobierno del gigante asiático decida poner sobre la mesa esa cantidad de dinero, en medio de unos años en los que la economía china no ha tenido el crecimiento esperado.

