Científicas hacen el primer estudio detallado sobre la longevidad de los ovarios

Un grupo de científicas hizo por primera vez un análisis detallado con imágenes 3D en el que compararon los ovarios de mujeres con los de ratones. Su objetivo era encontrar pistas sobre las variaciones que se presentan en este órgano a lo largo de los años.

Uno de los hallazgos fundamentales del estudio, que se publicó en la revista Science, es el de cambios que afectan la fertilidad en ratones y humanos conforme pasa el tiempo. La disminución en la fertilidad de las mujeres se ha asociado a la disminución en la calidad y cantidad de óvulos que se producen en el ovario.

Sin embargo, las científicas encontraron que hay otros factores que se involucran en esa disminución de la fertilidad que ocurre con la edad, algo que, en algunos aspectos, comparten mujeres y ratones.

Encontraron que no solo se trata de la cantidad y calidad de los óvulos que se producen, sino que, con la edad, empiezan a presentarse cambios en el entorno al interior del ovario que también empiezan a afectar la fertilidad.

Por ejemplo, las científicas identificaron que los óvulos en las mujeres no se distribuyen por todo el ovario, sino que se agrupan en pequeños “bolsillos” compuestos por células y tejido, en donde maduran.

Con el paso del tiempo, la densidad de óvulos en esos bolsillos disminuye, pero también la calidad de las células y tejidos que los sostienen allí. A su vez, el paso del tiempo también empieza a producir cambios en los folículos que se encuentran en el ovario, que terminan impactando también la fertilidad.

Aunque se trata del primer estudio de este tipo en analizar comparativamente los ovarios de dos especies distintas, las científicas reconocen que tuvieron algunas limitaciones para hacer su investigación.

“El número de muestras humanas de alta calidad estuvo limitado por la dificultad de obtener tejido ovárico de individuos reproductivamente activos que no se sometieran a criopreservación, tratamiento contra el cáncer o terapia hormonal”, escribieron en el artículo.

A pesar de esto, reconocen que es un primer paso para empezar a mapear el envejecimiento ovárico y conocer qué tan similar o diferente es entre humanas y ratonas. Nuevas investigaciones que se desarrollen en este campo podrían traer mejores comparaciones si se desarrollan con una mayor cantidad de muestras.

