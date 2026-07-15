Científico colombiano recibirá importante premio de la Asociación Americana de Ornitología

Daniel Cadena es docente de la Universidad de los Andes desde 2006. Foto: Universidad de los Andes

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El biólogo colombiano Daniel Cadena será galardonado con el premio William Brester, que reconoce la trayectoria y los aportes científicos en la investigación sobre aves en el hemisferio occidental. Este reconocimiento, que entrega la Asociación Americana de Ornitología (AOS, por sus siglas en inglés), se entrega anualmente y en 2026 lo recibirán dos investigadores: además de Cadena, la bióloga estadounidense Kimberly Rosvall.

Cadena es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y tiene un PhD en Ecología, Evolución y Sistemática. Ha sido docente de esa institución desde 2006 y ha participado en diferentes comités científicos de la Asociación Americana de Ornitología.

“Su investigación se centra en la especiación, la biogeografía y la migración en vertebrados neotropicales. Ha publicado más de 130 artículos en revistas de prestigio y ha dirigido más de 80 tesis de grado y posgrado”, destaca la AOS en su página web sobre los motivos para entregar el reconocimiento.

Además de recibir el premio, Cadena fue elegido como presidente de la Asociación Americana de Ornitología para el período 2028-2030, y se convertirá en el primer científico no estadounidense ni canadiense en ostentar este cargo, de acuerdo con la Universidad de los Andes.

“Recibió el Premio TWAS para Jóvenes Científicos, el Premio Dejar Huella de la Universidad de los Andes y una mención honorífica para la Medalla Humboldt-Caldas en Biogeografía, otorgada por la Academia Nacional de Ciencias de Colombia y la Embajada de Alemania. Anteriormente, obtuvo el Premio de Viaje Marcia Brady Tucker de la Unión Americana de Ornitólogos (AOU) en 2005; el Premio de Viaje de la VI Conferencia Ornitológica Norteamericana (NAOC) y el Premio a la Mejor Presentación Estudiantil en 2006″, destaca la AOS como parte de los reconocimientos que ha recibido el científico.

Aunque la asociación ya anunció en su página web a los ganadores de los reconocimientos, los premios serán entregados oficialmente en una ceremonia que tendrá lugar en agosto, en Massachusetts, Estados Unidos.

“La Sociedad Ornitológica Americana (AOS) reconoce anualmente a personas y grupos cuya investigación ornitológica, contribuciones a la ciencia y la práctica de la ornitología, y servicio a la AOS merecen una distinción especial. Los galardonados de este año ejemplifican dicho compromiso, impulsando tanto el estudio científico y la conservación de las aves como la misión de la AOS”, explicaron.

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