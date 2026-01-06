Científicos buscan las claves de la longevidad humana en Brasil

160 personas mayores de 100 años hacen parte del estudio sobre la longevidad humana en Brasil. Foto: Pexels

El envejecimiento humano es uno de los temas que concentra la atención de cientos de científicos en el mundo. Sobre la longevidad humana, se han publicado varios estudios que buscan entender cómo ciertas personas logran vivir más tiempo, y en muchos casos con buenas condiciones de salud. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo se sumó a este interés, y está estudiando este tema en el que es considerado el país con mayor diversidad genética: Brasil.

Según el equipo, el caso de Brasil puede ofrecer pistas importantes debido a que tiene una población altamente mezclada, “con patrones genómicos únicos que pueden influir en rasgos multifactoriales como la resiliencia biológica y la longevidad”.

Por esto, actualmente se encuentran analizando los casos de 160 personas que tienen más de un siglo de vida, incluidos algunos de los humanos más viejos del planeta. De acuerdo con los investigadores, aunque muchas afirmaciones de longevidad extrema aún carecen de documentación oficial, muchos supercentenarios (con 110 o más años de edad), han sido validados a través de nacimiento, bautismo, matrimonio, edades de descendencia y otros registros civiles.

Para confirmar estos datos han contado con el apoyo de organizaciones internacionales como LongeviQuest y el Gerontology Research Group (GRG) que asegura los criterios de validación. Según estos grupos, Brasil es prominente en el panorama mundial de la longevidad, particularmente entre los hombres. Tres de los 10 supercentenarios masculinos validados más longevos del mundo son brasileños, incluido el hombre vivo de mayor edad, según el Guinness World Records, nacido el 5 de octubre de 1912.

“El acceso a una muestra validada de hombres supercentenarios, en particular entre aquellos sin acceso a la medicina moderna, brinda una oportunidad científica excepcional para investigar los factores de resiliencia y resistencia inmunitaria”, mencionan los investigadores que todavía están realizando su estudio, pero que publicaron recientemente sus primero avances en Genomic Psychiatry.

El caso de las mujeres que hacen parte de este grupo también es sorprendente. Según LongeviQuest, el número de mujeres brasileñas supercentenarias entre las 15 mujeres más longevas del mundo supera al de países más poblados y desarrollados, como Estados Unidos. “Esto resalta el potencial de la población brasileña, caracterizada por una alta mezcla genética y una amplia heterogeneidad socioambiental, como una fuente única de conocimiento sobre los mecanismos que subyacen al envejecimiento saludable y la longevidad extrema”.

En este contexto, el grupo de investigación está realizando un seguimiento longitudinal y recolectando muestras de este grupo de personas incluidos, datos clínicos y muestras biológicas en múltiples regiones de Brasil y con antecedentes sociales, culturales y ambientales heterogéneos.

Entre ellos se encontraba la Hermana Inah, quien fue reconocida como la persona más anciana del mundo hasta su muerte el 30 de abril de 2025, a la edad de 116 años (nacida el 8 de junio de 1908), así como los dos hombres vivos más ancianos del mundo con 112 años. Los investigadores señalan que estas personas “estaban lúcidas e independientes en las actividades diarias básicas, como alimentarse”, cuando fueron contactadas por los investigadores.

Las personas elegidas también incluye casos familiares excepcionales como el de una mujer de 109 años cuyas sobrinas tienen 100, 104 y 106 años, lo que representa una de las familias más longevas de Brasil jamás documentada. “Investigar estos raros grupos familiares ofrece una ventana poco común a la herencia poligénica de la resiliencia y puede ayudar a desentrañar las contribuciones genéticas y epigenéticas a la longevidad extrema”, señalan los investigadores.

Muchos participantes provienen de regiones marginadas con acceso limitado a la atención médica moderna a lo largo de su vida, lo que brinda una oportunidad excepcional para investigar los mecanismos de resiliencia más allá de la intervención médica.

Para los investigadores, los casos de los supercentenarios representan mucho más que ejemplos de supervivencia biológica prolongada: “encarnan los principios de resistencia, adaptabilidad y resiliencia”. Dicen que estas son las cualidades que la investigación biomédica debe buscar desentrañar si el objetivo no es solo prolongar la esperanza de vida, sino también mejorar la calidad de vida en las poblaciones en proceso de envejecimiento.

