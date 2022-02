Científicos colombianos juegan a predecir el Mundial

MUN35-19. KALININGRADO (RUSIA), 25/06/2018.- Aficionados espaÒoles, antes del partido EspaÒa-Marruecos, del Grupo B del Mundial de F?tbol de Rusia 2018, en el Estadio de Kaliningrado de Kaliningrado, Rusia, hoy 25 de junio de 2018 (RUSSIA SOCCER FIFA WORLD CUP, Spain, Morocco, Kaliningrad). EFE/Javier Etxezarreta [ATENCI”N EDITORES: SÛlo Uso editorial. Prohibido su uso en referencia con entidad comercial alguna. Prohibido su uso en alertas, descargas o mensajerÌa multimedia en mÛviles. Las im·genes deber·n aparecer como fotografÌas congeladas y no podr·n emular la acciÛn del juego mediante secuencias o fotomontajes. Ninguna imagen publicada podr· ser alterada, mediante texto o imagen superpuesta, en el caso de que (a) intencionalmente oculte o elimine el logotipo de un patrocinador o (b) aÒada y/o cubra la identificaciÛn comercial de terceras partes que no estÈ oficialmente asociada con la Copa Mundial de la FIFA.]????????????????? Foto: Javier Etxezarreta

Jorge Zuluaga, un profesor de astrofísica de la Universidad de Antioquia, y Juan Carlos Figueroa, uno de sus estudiantes destacados, desarrollaron un modelo estadístico que busca resolver científicamente la pregunta que todo el mundo se está haciendo en esta época: ¿quién va a ganar el Mundial?

Los resultados del modelo revelan que hoy la selección de fútbol de España tiene la mayor probabilidad de llevarse la copa, con el 15 %, seguida por Brasil, con el 15 %, y Francia y Alemania, con 13 % cada una. Colombia ocupa el puesto 12, solamente con el 2 % de probabilidades de ganar, ubicándose después de otros equipos latinoamericanos como Argentina y Uruguay, quienes están en los puestos 7 y 10, respectivamente.

De acuerdo con el modelo, la pareja de selecciones que tiene la mayor probabilidad de jugar la final es España y Brasil, con el 5,5 %. Después, con el 4,6 %, aparece la dupla España vs. Francia. El tercer duelo más opcionado para jugar la final sería España vs. Alemania, con el 3,8 %, y el cuarto encuentro con más posibilidades podría ser España vs. Argentina, con el 3,2 %.

Un dato triste para los hinchas, pero interesante para los científicos, es que, a pesar del buen rendimiento que mostraron los jugadores de Colombia en el partido contra Polonia, la selección del profe Pékerman no aparece en ninguna de las diez primeras combinaciones de los cuatro equipos que podrían jugar las semifinales.

Pero ¿cómo hicieron estos dos investigadores colombianos para construir un modelo estadístico que hasta ahora ha venido acertando en la mayoría de resultados del campeonato? Todo empezó unas semanas antes de que se jugara el primer partido del Mundial, cuando conocieron una investigación de la Facultad de Economía y Estadística de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que predecía quién sería el equipo ganador y quiénes llegarían hasta las últimas rondas del torneo.

“El trabajo lo publicó una revista científica europea que lleva más de dos décadas haciendo estudios y calculando, con altas probabilidades de éxito, los resultados de los torneos de fútbol internacionales”, aseguró Zuluaga. Los investigadores colombianos emularon el modelo de la Universidad de Innsbruck, pero agregaron la posibilidad de aplicarlo mientras el torneo todavía estaba en juego. Esto les permitió reconstruir algunos resultados y hacer predicciones propias e independientes.

“Hay varias maneras usadas por los expertos para aproximarse a los posibles marcadores. Una es examinar los equipos que están participando, ver qué jugadores conforman sus nóminas, en qué ligas juegan y cuánto cuesta cada uno, y así hacer un primer pronóstico de cuáles selecciones son mejores que otras”, asegura Zuluaga, mientras aclara que los modelos que desarrollan los científicos, incluyendo su propia adaptación, no sirven, ni están diseñados, para que la gente haga apuestas con ellos.

Además de tener en cuenta el valor y el rendimiento de los jugadores de forma individual, otra manera de intentar hacer una predicción más o menos certera de qué selección puede ganarle a otra es analizar los ránquines que entrega periódicamente la FIFA. “Estos escalafones”, dice Zuluaga, “calculan todos los resultados de una selección nacional e incluyen si ganan los partidos, si los partidos son amistosos o en competición, la dificultad de las ligas en las que participan y otra serie de variables que ayudan a establecer qué equipo es mejor en comparación con otros”.

Sin embargo, para los científicos, estas predicciones globales no sirven para predecir, por ejemplo, si Colombia le va a ganar a Senegal o si Colombia va a clasificar a cuartos de final. Por eso, el método adaptado por Zuluaga y Figueroa para obtener unos resultados mucho más precisos consiste en “poner a jugar a las 32 selecciones en el computador durante 100.000 mundiales imaginarios, en 100.000 universos paralelos”, asegura Zuluaga. Y añade: “En un primer paso se supone que todas los equipos tienen exactamente el mismo nivel y en ese sentido las mismas posibilidades de ganar”. Al final, el modelo calcula cuántas copas, de las 100.000 que se jugaron, obtuvo cada selección.

En este punto, los investigadores volvieron a repetir el mismo ejercicio varias veces, ajustando las fortalezas de los equipos, y al combinar todos los resultados obtuvieron una “tabla de habilidades”, en la que cada equipo tiene un puntaje específico que, en teoría, determina su desempeño en el campeonato.

Con esta tabla de habilidades, es posible simular el Mundial 100.000 veces, empezando en cualquier fase, y predecir quiénes se encontrarán en la final o quién ganará. “Es importante aclarar que estas probabilidades cambian a medida que el Mundial avanza y los partidos van dejando por fuera algunas selecciones”, reconoce Zuluaga, y finaliza: “A pesar de lo que diga la estadística, yo también sueño con que Colombia llegue lo más adelante posible en el torneo”.

📷