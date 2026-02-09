Logo El Espectador
Ciencia
Científicos creen que este simio demostró tener capacidad para imaginar

En un artículo publicado en la prestigiosa revista Science, investigadores sugieren que nuestros parientes vivos más cercanos también podrían imaginar.

Alexa Robles-Gil / The New York Times
09 de febrero de 2026 - 05:51 p. m.
Kanzi, el bonobo que hizo parte del experimento.
Foto: NYT - APE INITIATIVE

Tener un amigo imaginario, jugar a la casita o soñar despierto sobre el futuro se consideraron durante mucho tiempo capacidades exclusivamente humanas. Ahora, los científicos han realizado el primer estudio que indica que los simios también tienen la capacidad de fingir para jugar.

Las conclusiones, publicadas en la revista Science, sugieren que la imaginación está dentro del potencial cognitivo de un simio y que, posiblemente, pueda remontarse a nuestros antepasados evolutivos comunes.

“Es una de esas cosas que suponemos distintivas de...

Por Alexa Robles-Gil / The New York Times

