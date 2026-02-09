Científicos creen que este simio demostró tener capacidad para imaginar

Kanzi, el bonobo que hizo parte del experimento. Foto: NYT - APE INITIATIVE

Tener un amigo imaginario, jugar a la casita o soñar despierto sobre el futuro se consideraron durante mucho tiempo capacidades exclusivamente humanas. Ahora, los científicos han realizado el primer estudio que indica que los simios también tienen la capacidad de fingir para jugar.

Las conclusiones, publicadas en la revista Science, sugieren que la imaginación está dentro del potencial cognitivo de un simio y que, posiblemente, pueda remontarse a nuestros antepasados evolutivos comunes.

“Es una de esas cosas que suponemos distintivas de...