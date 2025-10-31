Científicos descubren en hielo de la Antártida las burbujas de aire más antiguas jamás datadas

En una región de la Antártida Oriental, se extrajeron núcleos de hielo que contienen burbujas de aire de más de 6 millones de años de antigüedad. Esto fue lo que reveló su análisis. Foto: Oregon State University

Un grupo de científicos descubrió el hielo y el aire más antiguos jamás datados en el planeta, en medio de estudios realizados en una región de la Antártida Oriental.

Según explican los investigadores, se trata de un núcleo de hielo, que contiene pequeñas burbujas de aire, datado con más de 6 millones de años de antigüedad. Este hallazgo abre una puerta “sin precedentes para estudiar el clima de la Tierra en el pasado”, según describen los científicos en el estudio en el que detallan este descubrimiento publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Los núcleos de hielo son como máquinas del tiempo que permiten a los científicos observar cómo era nuestro planeta en el pasado”, afirma Sarah Shackleton, del Instituto Oceanográfico Woods Hole, y John Higgins, de la Universidad de Princeton, quien participó en las temporadas de perforación de núcleos de hielo. “Nos ayudan a viajar mucho más atrás de lo que imaginábamos posible”.

Estos hallazgos se realizaron como parte de la misión COLDEX, que reúne a varios centros de investigación que desde 2021 están explorando la capa de hielo antártica, que es la masa de hielo más grande del planeta.

De hecho, estos esfuerzos se enmarcan en una carrera internacional para ampliar el registro del núcleo de hielo más allá de su límite anterior de 800.000 años. Recientemente, un equipo europeo anunció el hallazgo de un núcleo de hielo continuo y profundo que alcanzaba 1,2 millones de años en dentro de la Antártida Oriental.

La columna de hielo que se encontró en la misión COLDEX fue extraída en la Allan Hills, en la Antártida Oriental, donde durante meses, el grupo perforó entre cien y doscientos metros en los bordes de la capa de hielo en varios lugares donde el flujo de hielo y la accidentada topografía montañosa se combinan para preservar el hielo antiguo y acercarlo a la superficie del hielo, facilitando su acceso.

“Sabíamos que el hielo era antiguo en esta región. Inicialmente, esperábamos encontrar hielo de hasta tres millones de años de antigüedad, o tal vez un poco más antiguo, pero este descubrimiento ha superado con creces nuestras expectativas”, afirmó en un comunicado Ed Brook, paleoclimatólogo de la Facultad de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón.

Pero, ¿cómo midieron la antigüedad de las burbujas del aire? Como explican los autores del estudio, el aire atrapado en estos nuevos núcleos permite datar directamente el hielo mediante mediciones cuidadosas de un isótopo del gas noble argón. Además, la datación directa significa que los científicos midieron elementos del propio hielo que indican su antigüedad, en lugar de hacer una inferencia basada en una característica o depósitos asociados.

“Los registros de temperatura obtenidos a partir de mediciones de isótopos de oxígeno en el hielo revelan que esta zona experimentó un enfriamiento gradual y prolongado de unos 12 grados centígrados. Se trata de la primera medición directa del grado de enfriamiento de la Antártida en los últimos 6 millones de años”, explicó la Universidad Estatal de Oregón, a través de un comunicado.

Según la evidencia disponible hasta ahora, el periodo de la historia de la Tierra al que pertenecen estas burbujas se caracterizaba por temperaturas mucho más cálidas y niveles del mar más elevados que los actuales.

Las investigaciones en curso sobre estos núcleos de hielo buscan reconstruir los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el contenido de calor de los océanos, aspectos clave para comprender las causas del cambio climático natural.

