Científicos descubren fósiles que cambian lo que creíamos sobre la evolución de los animales

Con esta ilustración, la Universidad de Oxford califica como "un espectacular tesoro fósil" a los recientes hallazgos. Foto: Universidad de Oxford

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Durante años, la evidencia científica ha situado los fósiles más antiguos de animales complejos en los inicios del período Cámbrico, hace unos 539 millones de años. Hasta ahora, se creía que los organismos animales complejos empezaron a aparecer en ese momento.

Los organismos más simples, entonces, eran los que tenían presencia en gran parte del planeta. El proceso entre estos organismos simples y aquellos más complejos se conoce como diversificación de los animales.

Un grupo de científicos del Reino Unido y China encontró la prueba de que hubo un error al ubicar en el período Cámbrico todo este proceso. En un yacimiento fósil encontrado recientemente en China, en el que hasta ahora solo habían encontrado restos de algas, encontraron evidencia fósil de animales complejos que existieron mucho antes de este período.

“Nuestro descubrimiento cierra una importante laguna en las primeras fases de la diversificación animal. Por primera vez, demostramos que muchos animales complejos, que normalmente solo se encuentran en el Cámbrico, estuvieron presentes en el período Ediacárico, lo que significa que evolucionaron mucho antes de lo que se había demostrado con la evidencia fósil”, dijo Gaorong Li, autor principal de la investigación, en un comunicado de la Universidad de Oxford.

Los investigadores analizaron alrededor de 700 fósiles hallados en Biota de Jiangchuan, el yacimiento en el suroeste de China. Su antigüedad, de acuerdo con los estudios realizados, es de entre 554 millones y 539 millones de años, lo que lo ubica en el período Ediacárico.

“Entre estos fósiles se encontraban ancestros de las estrellas de mar modernas y sus parientes más cercanos, los gusanos bellota (Ambulacraria*). Estos fósiles tienen un cuerpo en forma de U y se fijaban al fondo marino mediante un tallo, con un par de tentáculos en la cabeza que utilizaban para capturar alimento”, realtó la Universidad en el documento.

El estudio, que fue publicado en la revista Science, le da validez a una hipótesis que sugería que la evolución de los animales complejos habría iniciado mucho antes. Sin embargo, esta teoría no contaba con evidencia fósil que respaldara su hipótesis, de acuerdo con los investigadores.

El yacimiento fósil en China ahora se ubica como un punto clave para la biología evolutiva, pues aún queda gran parte de este territorio por explorar.

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