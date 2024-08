Científicos encuentran una estrella tan veloz que podría “escaparse” de la Vía Láctea

La comunidad científica ha descubierto más de una docena de estrellas de este tipo, las cuales atraviesan la galaxia al doble de la velocidad que nuestro Sol. Foto: Serge Brunier - NASA

Un grupo de astrónomos le sigue la pista a una estrella que está atravesando el espacio a más de 1,6 millones de kilómetros por hora. A esta velocidad, según el grupo de científicos, este objeto astronómico podría liberarse de la gravedad de la Vía Láctea y “escapar” de nuestra galaxia.

El hallazgo de esta estrella inusual fue realizado por un estudiante inglés, Tom Bickle, que monitoreaba el cielo en busca de objetos desplazándose en las afueras de nuestro sistema solar. En una ocasión encontró una débil mancha moviéndose en varias imágenes del telescopio Explorador de campo amplio en el infrarrojo (WISE, por sus siglas en inglés) de la NASA

Bickle compartió este hallazgo con un grupo de astrónomos profesionales que determinaron que se trataría una estrella de baja masa o un objeto conocido como enana marrón moviéndose a toda velocidad en la vía láctea.

“Al ver su velocidad nos dimos cuenta de que teníamos algo espectacular”, afirmó a The New York times, Adam Burgasser, físico de la Universidad de California en San Diego, quien dirigió un estudio sobre la observación publicado este mes en The Astrophysical Journal Letters.

De acuerdo con los investigadores, este descubrimiento podría ayudar a mejor la compresión de las estrellas más antiguas de la galaxia, también conocida como estrellas de halo. Estas están caracterizadas por tener velocidades elevadas y movimientos aleatorios.

“Una de las formas de encontrar estrellas viejas es que sabemos que se mueven en órbitas muy extrañas”, precisó a The New York Times, Burgasser, quien explica como, mientras la mayoría de las estrellas cercanas al Sol orbitan en círculo alrededor del disco de la Vía Láctea, estas estrellas del halo tiene trayectorias ovulares o inclinadas con respecto al plano galáctico.

Esto último se debería a que estas estrellas se formaron antes de que la Vía Láctea se asentara en su estructura actual. Hasta ahora, la comunidad científica ha descubierto más de una docena de estrellas de este tipo, las cuales atraviesan la galaxia al doble de la velocidad que nuestro Sol.

Todas las estrellas identificadas hasta ahora tienen una masa cercana o superior a la Sol. En contraste, el nuevo objeto, conocido como CWISE J1249+3621, tiene solo el 8 % de la masa de Sol, por lo que sería una “estrella fallida” al carecer de suficiente masa para fusionar hidrógeno.

Según los investigadores, aún se necesita más información sobre su composición química para resolver el misterio de su procedencia. Entre las hipótesis que se manejan es que esta estrella orbitó una enana blanca o su núcleo sobrante que explotó. Este impacto la habría acelerado a las velocidades que registra en el presente.

Por el momento, los astrónomos aseguran que, a pesar de que se mueve a 1,5 años-luz por milenio, no existe afán para determinar el origen de esta estrella única, pues aún tiene mucho espacio para recorrer en la galaxia.

