Científicos hallan huevo de dinosaurio durante expedición transmitida en vivo

Federico Agnolín halló este fósil en una provincia de Argentina. Foto: Fundación Azara

“Esto es de una película”, dijo Matías Motta mientras grababa el desarrollo de una expedición científica en la Patagonia argentina. El investigador reaccionaba al descubrimiento que acababa de hacer uno de sus colegas, quien, como se sabría después, había hallado un huevo de dinosaurio de más de 70 millones de años de antigüedad.

Momentos antes, con el huevo entre las manos —como se aprecia en un video compartido en redes sociales—, Federico Agnolín, líder de la expedición científica, se preguntaba con emoción: “¿Esto es un fósil? Está perfecto, parece actual”.

Los investigadores no solo hallaron un huevo, sino toda una nidada puesta en esa zona del continente hace más de 70 millones de años. “Nunca había visto uno tan lindo. Me pongo a llorar”, expresó visiblemente emocionado Agnolín.

Este descubrimiento ocurrió en la provincia argentina de Río Negro y fue realizado mientras los investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales se dirigían a una cantera donde se transmitía la Expedición Cretácica I.

Se trata de la primera campaña paleontológica transmitida en directo en línea en Argentina, financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), la provincia de Río Negro, la Fundación Azara y la National Geographic Society. Esta transmisión, que se reactivó el pasado 15 de octubre, se realizara en el conocido sitio Allen, donde se encuentran un gran número de fósiles.

“Este es muy posiblemente el primer hallazgo de este tipo en América del Sur. Así como lo ven, este fósil tiene más de 70.000.000 de años ”, indicó el LACEV, a través de sus redes sociales. “Todos en el campo estamos muy felices con este descubrimiento para la ciencia argentina y más felices de poder compartirlo con ustedes”.

El anuncio oficial fue hecho en una trasmisión durante la noche del pasado martes 7 de octubre, en el que expusieron oficialmente el hallazgo hecho horas antes. Los paleontólogos apuntan a que en el lugar podrían encontrarse nuevos fósiles que revelen cómo las especies hace millones de años cuidaban a sus crías.

En una entrevista con El País, Agnolín aseguró que es extremadamente raro encontrar un fósil de huevo dinosaurio este estado. “Es el más completo, el mejor preservado y seguramente se trate de un animal que aún no conocemos. Es casi un milagro. Si pasaba una lluvia o cualquier otra cosa, se hubiese destruido. Por eso también el hallazgo es tan emocionante. Cuando lo encontré no me convencía de que era un fósil. Estaba tirado ahí como si lo hubiese puesto alguien”, sostiene.

Los investigadores aseguran que el siguiente paso será conocer qué hay dentro del huevo. En una próxima transmisión en vivo, planean analizarlo con un tomógrafo para determinar si conserva un embrión en su interior.

Las transmisiones de esta expedición científica puede ser vistas a través de este enlace.

