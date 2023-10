Científicos hallan la que sería la galaxia “casi oscura” más grande reportada hasta ahora

Foto: Astronomy & Astrophysics

Un grupo internacional de científicos encontraron, por casualidad, una nueva galaxia casi “completamente oscura” mientras realizaban una inspección visual a uno de los campos de sondeo en el ecuador celeste del casquete galáctico sur del Proyecto ‘Legacy Stripe 82′,

La recién hallada galaxia, denominada como “Nube”, tiene muy poco brillo superficial (es decir, el brillo de una estrella o cuerpo celeste observado desde la Tierra), y tiene un tamaño similar a la Pequeña Nube de Magallanes, una galaxia enana cercana a la Vía Láctea. (Lea también: Desentierran en Irak inmensa estatua de toro alado de hace más de 2.700 años)

Las galaxias con un brillo superficial central inferior a 26 mag/arcsec se conocen generalmente como “galaxias casi oscuras”, debido a que no cuentan con una contraparte óptica y no suelen aparecer en los catálogos ópticos de los estudios de campo amplio. No obstante, estas pueden ser observabas a través de análisis profundos de imágenes

En ese sentido, el análisis de imágenes que surgen del Sondeo Digital del Cielo Sloan (SDSS, por sus siglas en inglés), un importante sondeo multiespectral de imágenes y corrimientos al rojo espectroscópicos que utiliza un telescopio óptico gran angular de 2,5 metros situado en el Observatorio Apache Point de Nuevo México (Estados Unidos), permitieron este hallazgo.

De acuerdo con estos resultados, los autores, liderados por Mireia Montes de la Universidad de La Laguna (España), concluyeron que esta galaxia es la más grande y extendida de su clase detectada hasta ahora. Se estima que Nube se encuentra alrededor de 350 millones de años luz y tiene una masa estelar de unos 390 millones de masas solares (medida que equivale a la masa del sol). Además, se calcula, según el estudio, que la galaxia tiene 10.000 millones de años. (Nota recomendada: Este sería el marsupial más grande jamás descubierto)

El análisis determinó que su radio es tres veces mayor que el de las galaxias ultradifusas (UDG), la formación más común con esta magnitud de masa estelar. En general, las UDG son galaxias extremadamente poco densas con tamaños comparables a los de la Vía Láctea, pero con únicamente un 1% más de estrellas que nuestra galaxia.

Debido a estas características particulares, los científicos proponen que esta formación particular puede estar relacionada con el origen de la galaxia o su evolución a lo largo del tiempo por las condiciones de su ambiente, y se maneja la hipótesis de que haya sido afectada por un halo de materia oscura, debido a que cumple con sus efectos teorizados en la galaxia.

“A falta de una detección en laboratorio de las partículas que componen la materia oscura, la esperanza de caracterizar su naturaleza reside en el análisis de objetos astrofísicos. En particular, las galaxias con muy bajo brillo superficial (también llamadas “casi oscuras”) ofrecen una interesante posibilidad de restringir las propiedades microfísicas de la materia oscura”, concluye el estudio.

