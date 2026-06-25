Científicos hallaron dos planetas gigantes que serían más ligeros que el algodón de azúcar

Los planetas del sistema TOI-791 son más grandes que Júpiter. Foto: Universidad de Oxford

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Un grupo de investigadores internacional, liderado por la Universidad de Oxford, descubrió dos planetas gigantes de composición mayoritariamente gaseosa. A pesar de su tamaño, tienen tan poca densidad que serían más ligeros que el algodón de azúcar.

“Los dos planetas, denominados TOI-791 b y TOI-791 c, orbitan una estrella enana de tipo F7 situada a unos 1.110 años luz de la Tierra en la constelación austral de Volans. Aunque ambos planetas tienen un tamaño similar al de Júpiter, son extraordinariamente difusos”, explicó la Universidad de Oxford en un comunicado.

Su investigación fue publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, en donde explican que la densidad de estos enormes planetas es poco usual, en comparación con el planeta más grande de nuestro sistema solar.

Mientras Júpiter tiene una densidad de 1,33 gramos por centímetro cúbico, la densidad de TOI-791 b es de apenas 0,038 gramos por centímetro cúbico, mientras que la de TOI-791 c es de 0,47 gramos. Es decir, 28 y 35 veces menos que la de Júpiter, respectivamente.

“Su densidad es incluso menor que la del algodón de azúcar, que suele tener una densidad de unos 0,05 gramos por centímetro cúbico. En cambio, la densidad de la Tierra es de 5,5 gramos por centímetro cúbico”, señaló la Universidad en el comunicado.

Los científicos creen que se trata de planetas que se formaron juntos y orbitan a su estrella en una relación muy particular: cada vez que uno de los planetas logra cinco órbitas completas alrededor de su estrella, el otro, que se encuentra más lejos de la estrella, “completa casi exactamente tres”, de acuerdo con la institución. Esto, además, genera que los planetas se atraigan constantemente entre sí.

“Solo se conocen unos pocos de estos planetas superesponjosos, y es aún más raro encontrar dos en el mismo sistema. Sus densidades extremadamente bajas los convierten en objetivos fascinantes para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios”, dijo George Dransfield, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Oxford y autor principal del estudio, en el comunicado.

Los científicos seguirán ahondando en la investigación de esos dos planetas. De hecho, para lograr analizarlos con mayor detalle, proponen utilizar el telescopio espacial James Webb, con el fin de estudiar si la atmósfera de estos planetas contiene carbono, nitrógeno y oxígeno, algo que podría aportar nuevo conocimiento sobre la formación de planetas de baja densidad.

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