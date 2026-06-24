Científicos conservan digitalmente el esqueleto del mamífero marino más raro del mundo

Este es el esqueleto completo de la vaquita marina, que fue recolectado en 1966. Foto: Jamie Knaub/Universidad Atlántica de Florida

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Un grupo de científicos logró hacer una reconstrucción digital para conservar el esqueleto del mamífero marino más raro del mundo. Se trata de la vaquita marina (Phocoena sinus), un animal que puede alcanzar los 1,5 metros y superar los 50 kilogramos de peso.

La vaquita marina es una marsopa que hace parte del grupo de cetáceos en el que también se encuentran las ballenas y los delfines. Aunque suele ser confundida con los delfines, son grupos de animales distintos y su característica más distintiva suele ser una aleta dorsal.

Los investigadores, que hacen parte de la Universidad Atlántica de Florida, Estados Unidos, trabajaron junto al Museo de Historia Natural de San Diego y varias organizaciones más para lograr este trabajo. El estudio con esta reconstrucción fue publicado en la revista Marine Mammal Science.

Para lograrlo, los científicos tuvieron que utilizar varias tecnologías de imágenes, como la tomografía computarizada, la microtomografía computarizada de alta resolución y la fotografía digital. Lo que buscaban era lograr capturar el esqueleto de la especie desde diferentes escalas, con el fin de tener el mayor detalle posible en la recostrucción digital.

Luego, con las imágenes recopiladas, hicieron una modelación 3D que permite apreciar la totalidad del esqueleto, hacer mediciones y estudios digitalmente.

“Conocida por los característicos anillos oscuros alrededor de sus ojos y boca, la vaquita permaneció desconocida para la ciencia hasta la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día, se ha convertido en un símbolo global de la creciente crisis de biodiversidad que afecta a los océanos del mundo”, explicó la Universidad en un comunicado.

Debido a la amenaza de extinción que enfrenta la especie, y a que se estima que quedan muy pocos individuos en vida silvestre, apenas se cuenta con un esqueleto de alta fragilidad para su estudio. Por eso la importancia de contar con un ejemplar digital conservado, explicaron los científicos.

“Al combinar tecnologías de imagen avanzadas con el intercambio de datos de acceso abierto, este esfuerzo no solo salvaguarda un valioso registro de uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, sino que también hace que esa información sea accesible para todos. El proyecto permitirá la producción de réplicas científicamente precisas para museos, aulas y programas educativos, lo que ayudará a crear conciencia y apoyar los esfuerzos de conservación de una especie que ahora se encuentra al borde de la extinción”, dijo Jamie Knaub, primer autor de la investigación, en el comunicado.

El esqueleto de la especie fue recolectado en 1966 y desde entonces se ha conservado bajo un acceso restringido, debido a su fragilidad. Ahora, la vaquita marina podrá ser investigada por más científicos y con una gran precisión, sin enfrentar barreras en el acceso al esqueleto.

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