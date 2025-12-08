Científicos mapean por primera vez cuencas hidrográficas de Marte

A pesar de décadas de estudio, una de las grandes incógnitas de la historia marciana sigue sin resolverse: ¿qué fue de toda esa agua? Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Por primera vez, un equipo de científicos logró identificar y cartografiar cuencas hidrográficas en Marte, un avance que ofrece nuevas pistas sobre la cantidad de agua que habría existido en el planeta hace millones de años.

Estos resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y surgen del análisis de imágenes satelitales de Marte para el estudio de sus cuencas fluviales. Los resultados de estas cartografías se pueden ver en el siguiente video.

Los investigadores utilizaron imágenes tomadas tanto por el Altímetro Láser del Orbitador de Marte (MOLA, por sus siglas en inglés) que operó entre 1997 y 2006, así como tomas más recientes del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO).

En total, se identificaron 16 cuencas a través un programa de análisis satelital que diseñado para ser utilizado en la Tierra. En concreto, los científicos de la Universidad de Austin (Texas) buscaron identificar sistemas entre los que se encontraban depósitos de agua, lagos y redes de valles. De esta manera, se cartografía solo sistema que superaran los 105 kilómetros cuadrados.

“A pesar de cubrir una superficie reducida, los grandes sistemas de drenaje representan casi la mitad del total de sedimentos fluviales del planeta. Es probable que los sedimentos de estos sistemas de drenaje se acumularan en extensas cuencas sedimentarias. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para comprender los entornos habitables y la formación de grandes cuencas sedimentarias en los inicios de Marte”, indican los autores del estudio.

Según los autores del estudio, estos resultados sugieren que la formación de grandes sistemas de drenaje en otros cuerpos planetarios no depende de un régimen tectónico particular, sino de la concurrencia de procesos capaces de crear una topografía y un hidroclima adecuados, que permitan primero el desarrollo y luego la integración de canales en redes fluviales densas.

Entrevista con el portal Phys.org, Timothy A. Goudge, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias de la U. de Texas en Austin y coautor del estudio, aseguró que se sabía “desde hace mucho tiempo que había ríos en Marte, pero realmente no sabíamos hasta qué punto esos ríos estaban organizados en grandes sistemas de drenaje a escala global”.

¿Qué pasó con el agua en Marte?

Marte es actualmente un planeta marcadamente árido: su baja presión atmosférica y sus temperaturas extremas impiden la existencia de agua líquida en la superficie. Sin embargo, las huellas geológicas y mineralógicas indican que, en un pasado remoto, el planeta rojo albergó enormes volúmenes de agua, que circularon por ríos, formaron lagos e incluso dieron lugar a océanos.

A pesar de décadas de estudio, una de las grandes incógnitas de la historia marciana sigue sin resolverse: ¿qué fue de toda esa agua?

Un estudio publicado en junio de 2025 liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), analizó el papel de la oblicuidad —la inclinación del eje de rotación del planeta— en la pérdida de hidrógeno y, con ello, de agua desde la atmósfera de Marte a lo largo de su evolución. El trabajo fue publicado en la revista Nature Astronomy.

Según esta investigación, parte de esa agua podría seguir presente hoy bajo la superficie, atrapada en forma de hielo o integrada en minerales hidratados. Sin embargo, otra fracción se ha perdido en el espacio a través de un proceso conocido como“escape atmosférico”, en el que átomos y moléculas adquieren la energía suficiente para superar la atracción gravitatoria del planeta y escapar al medio interplanetario.

En este contexto, el estudio tiene implicaciones astrobiológicas, ya que comprender cómo los cambios en la inclinación del eje del planeta han intensificado el ciclo del agua y favorecido su pérdida al espacio permite afinar la búsqueda de posibles periodos en los que Marte pudo haber sido habitable.

