Científicos reconstruyen los rostros de momias de los Andes colombianos

Los investigadores analizaron cuatro momias de la colección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Foto: Face Lab, Universidad John Moores de Liverpool

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre los siglos XIII y XVII, en lo que hoy es Colombia, vivieron comunidades que ejercían una práctica funeraria común en varias partes de América del Sur. Cuando uno de sus miembros moría, su rostro y su mandíbula se cubrían con una máscara hecha de arcilla, cera y resina, que en ocasiones también tenía piezas de oro o de algún otro material decorativo. Luego, era enterrado.

Ahora, investigadores han analizado cuatro momias, los únicos ejemplares de este ritual hallados el territorio nacional, de la colección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Se trata de los restos de dos hombres adultos jóvenes, una mujer de alrededor de 60 años y un niño de entre seis y siete años que pertenecían a poblaciones prehispánicas de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos.

El equipo de científicos logró estimar cómo se verían estas personas hace cientos de años. En principio, realizaron tomografías computarizadas de los rostros, para las cuales se usan rayos X. Posteriormente, utilizaron un software especializado y se basaron en estándares anatómicos para reconstruir músculos, tejido blando y grasa sobre los cráneos desenmascarados digitalmente.

Jessica Liu, directora del proyecto Face Lab de la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido) y una de las principales autoras del estudio, explicó a Live Science que el proceso fue como tener “una escultura virtual, donde se utiliza el andamiaje del cráneo para que el tejido se ajuste perfectamente al individuo”.

Los científicos seleccionaron tonos de piel, ojos y cabello típicos de esta región a la reconstrucción, además de una expresión facial neutra. La siguiente etapa, en la que debían agregar la “textura facial”, como arrugas, pestañas, pecas y poros, fue de las más complejas.

“La textura siempre es el mayor desafío, simplemente porque desconocemos cómo se presentarían, si tienen cicatrices faciales o tatuajes, o si ese es realmente el tono de piel”, dijo Liu. “Lo que presentamos es una representación promedio, basada en lo que sabemos de estos individuos”.

Esto quiere decir que las reconstrucciones no son retratos precisos de cómo se veían estas personas, sino una aproximación. Los resultados de la investigación se presentaron en Cuzco, Perú, durante el XI Congreso Mundial de Estudios de Momias en agosto pasado. “Esperamos que revelar los rostros por primera vez aumente el interés en estas increíbles civilizaciones”, subrayó Liu.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬