Científicos tienen nuevas pistas sobre cómo se forma este particular tipo de nubes

Este hallazgo sugiere que las condiciones meteorológicas del otro lado del mundo influyen en la formación de estas nubes.

Un grupo de científicos encontró algunas pistas sobre lo que hay detrás de la formación de un tipo particular de nubes: los cirros. Se trata de nubes que se forman a más de 5.000 metros de la superficie terrestre.

El enigma alrededor de estas nubes es que la ciencia no había logrado dar una explicación, hasta ahora, sobre cómo se forman. Se sabe que las hay de dos tipos: unas, llamadas cirros yunque, y otras, llamadas cirros in situ.

También se sabe que estas nubes, como las de otros tipos, tienen un rol fundamental en los cambios de temperatura en la atmósfera. Sin embargo, para los científicos había sido fácil distinguir entre estos dos tipos de nubes.

Sobre los yunques, la evidencia sugería que su formación estaba “estrechamente ligada a factores dinámicos”, señalan los autores en el estudio, que tenían que ver con la formación de tormentas en el sitio en el que se encontraban.

Los cirros in situ, en cambio, no parecían tener un factor asociado a su formación. Para estudiarlos, los científicos utilizaron las observaciones computarizadas del sistema CloudSat-CALIPSO. Sus resultados fueron publicados recientemente en la revista AGU advances, de la Unión Americana de Geofísica.

La investigación sugiere que hay una fuerte influencia de las condiciones termodinámicas del lugar en el que estas nubes se forman. Es decir, que factores como la temperatura, las precipitaciones y las corrientes de viento de ese lugar contribuyen a su formación.

Pero, hay un factor determinante, que hasta ahora era desconocido. La formación de nubes cirro in situ tiene “una fuerte modulación por influencias atmosféricas remotas del hemisferio opuesto”, dice el estudio.

Esto quiere decir que, las tormentas y otras condiciones termodinámicas que se presentan del otro lado del mundo y que viajan a través de la Línea del Ecuador, tienen una fuerte influencia en la formación de estas nubes.

Para los científicos, lograr hacer esta distinción es clave porque permitirá diferenciar las funciones que cumplen ambos tipos de nubes en las condiciones meteorológicas de una región.

Por otra parte, también genera una pregunta. Si la formación de estas nubes depende de las condiciones que se dan del otro lado del mundo, ¿cuál va a ser el impacto del incremento de la temperatura global, impulsado por el cambio climático, en el rol que tienen? Para descubrirlo, habrá que hacer más investigaciones basándose en el hallazgo de este grupo de investigadores.

