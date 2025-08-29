Colombia ahora es miembro de importante asociación de cohetes de alta potencia de EE.UU.

Colombia ya está capacitada para certificar, de manera internacional, el diseño, la construcción y el lanzamiento de cohetes de alta potencia. Foto: Tripoli Colombia

La Aeronáutica Civil informó que Colombia ahora es miembro de la Tripoli Rocketry Association (TRA), el principal organismo de cohetería de alta potencia en Estados Unidos. De esa manera, Colombia se convierte en el cuarto país de Latinoamérica y el segundo de Sudamérica en contar con una prefectura TRA.

“Hoy compartimos con orgullo una noticia histórica para nuestro país. Colombia ha sido reconocida oficialmente como miembro de la Tripoli Rocketry Association”, dijo Henry Pinto, director general de la Aerocivil. El funcionario subrayó que esto fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Corporación SateLab, a través de su marca ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) y el Aeroclúster de Antioquia.

Por su parte, David Pineda, presidente de Trípoli Colombia, aseguró que Colombia ya está capacitada para certificar, de manera internacional, el diseño, la construcción y el lanzamiento de cohetes de alta potencia. “Este es un hito para la industria aeroespacial nacional, para nuestras universidades, nuestros jóvenes, para los investigadores y para todos los que creemos en el poder de la ciencia y la innovación”, agregó Pinto.

El director de la Aerocivil afirmó que este es el comienzo de una nueva etapa para impulsar aún más el trabajo entre la academia, la industria y la investigación. Actualmente, el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD), liderado por SateLab y ALAS, se posiciona como la principal plataforma nacional de formación en esta área. En total, se han desarrollado más de 90 semilleros aeroespaciales en toda Colombia y lanzamientos científicos con globos estratosféricos.

La TRA agrupa a miles de miembros en más de 25 países y se encarga de regular las prácticas de diseño, construcción y lanzamiento de cohetes de alto poder, incluyendo estándares de seguridad, legalidad y rigor técnico. La asociación reconocida, tanto a nivel educativo como experimental, como una referencia mundial en esta disciplina.

