Comida a base de insectos, ¿una opción más sostenible para su mascota?

Imagen de referencia. Las mascotas podrían consumir alimentos a base de insectos, algo que también se ha explorado en la alimentación humana.

El consumo de insectos es algo habitual en algunas zonas del mundo. Incluso, no tendríamos que ir muy lejos para encontrarlo en Colombia: en la Amazonía se consume mojojoy como una parte fundamental de la alimentación de algunas comunidades indígenas; mientras que en Santander es usual encontrar hormiga culona tostada a la orilla de las carreteras.

A pesar de que es una experiencia cercana culturalmente, la mayoría de personas no están habituadas al consumo de insectos y no los consideran una alternativa frente a la proteína animal tradicional. En Colombia, lo que más se consume es carne de res, pollo, cerdo y pescado; algo similar ocurre en gran parte del mundo.

Pero la ciencia ha explorado durante varios años la posibilidad de producir alimentos a partir de insectos, como contamos en un artículo de 2024. Los argumentos para hacerlo son varios: hay insectos que tienen un porcentaje de proteína que supera el 50 %, frente a menos del 30 % de las proteínas tradicionales; su producción podría tener un impacto ambiental menor, en comparación con la ganadería, pues requiere de menos tierra y recursos; y su producción podría generar una alternativa ante el incremento de población mundial que se espera hasta 2050.

Sin embargo, hay una barrera clara. Como explicó Andrea Sánchez, Ph. D. en ciencia alimentaria y profesora asistente del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos de la Universidad de los Andes, la experiencia de comer insectos no es agradable para muchas personas. Lograr que esa experiencia sea similar a la de comerse, por ejemplo, un filete de cerdo, es crucial para vender comida a base de insectos.

Todos estos puntos, como explicó un artículo publicado hace pocos días en The New York Times, aplican a la comida para mascotas, a excepción del último. La razón es que las mascotas no tienen las mismas exigencias que las personas a la hora de comer. Un buen sabor basta, sin tener en cuenta la textura o la experiencia en el paladar.

Ese medio entrevistó a algunas empresas que se encuentran desarrollando alternativas de alimentación para mascotas a base de insectos y ven en este mercado una oportunidad para posicionar lo que la ciencia ha estudiado durante varios años.

Sin embargo, hay dos barreras que reconocen estas empresas. La primera es que, aunque se sabe que algunos insectos pueden tener aportes proteicos mucho más significativos que otras proteínas animales, no se han estudiado a fondo los beneficios específicos que podrían tener en los animales domésticos, como en su pelaje o su salud intestinal.

La segunda es que, aunque la producción de insectos plantea ser más sostenible que la ganadería, estudios de mercado realizados por las empresas consultadas por TNYT indican que la sostenibilidad no sería uno de los argumentos principales a la hora de tomar la decisión de compra de alimentos para sus mascotas.

