Como en los humanos: identifican tipos de apego en crías de chimpancé en libertad

Al observar el comportamiento de chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Taï, en Costa de Marfil, durante cuatro años, un grupo de investigadores reportó que las crías de chimpancé, al igual que los niños humanos, desarrollan diferentes tipos de apego a sus madres. En los seres humanos, el apego es crucial para el bienestar físico y psicológico de la descendencia. Existe, por eso, lo que se conoce como la teoría del apego, que sugiere que el cuidador, generalmente la madre, actúa como una base segura, permitiendo la exploración y proporcionando un refugio seguro para el bebé durante la angustia. Los investigadores afirman que esta constituye la primera evidencia de los tipos de apego madre-cría en chimpancés salvajes.

En el artículo, publicado en la prestigiosa revisa de ciencia Nature, los autores informan que algunos se sienten seguros, recurren a su madre en momentos de angustia y exploran su entorno con confianza, sabiendo que ella está ahí para apoyarlos. Otros tienen un apego inseguro-evitativo, lo que significa que tienden a ser más independientes y no buscan tanto el consuelo de sus madres.

Algo clave de la investigación es que los chimpancés salvajes no mostraron evidencia de apego desorganizado en el estudio. En los seres humanos, el apego desorganizado se produce cuando un niño experimenta miedo, trauma o agresión por parte de su cuidador. Como resultado, el niño puede mostrar comportamientos confusos, deseando afecto, pero también temiendo al cuidador. “Este tipo de apego puede provocar dificultades de regulación emocional, integración social y problemas de salud mental a largo plazo”, explican los autores del estudio.

Los chimpancés en cautiverio, en particular los huérfanos criados por humanos, suelen desarrollar un apego desorganizado, probablemente debido a la falta de un cuidador permanente. Sin embargo, en la naturaleza, donde los chimpancés crecen en grupos familiares estables y se enfrentan a presiones naturales de supervivencia como la depredación, los investigadores no encontraron evidencia de apego desorganizado. “En la naturaleza, no encontramos evidencia de patrones de apego desorganizado, lo que respalda la hipótesis de que este tipo de apego podría no ser una estrategia adaptativa de supervivencia ante las limitaciones ambientales”, afirma la primera autora, Eléonore Rolland, citada en una nota de prensa del Instituto Max Planck. Es decir, no sería una respuesta evolutiva, sino una consecuencia del entorno artificial y la falta de vínculos afectivos estables.

El apego seguro se asocia con la confianza y la resiliencia, mientras que el apego inseguro y desorganizado puede asociarse con ansiedad, estrés o dificultades en las relaciones. El hecho de que los chimpancés salvajes solo mostraran apego evitativo seguro o inseguro plantea nuevas preguntas sobre la crianza humana moderna. “Nuestros resultados profundizan nuestra comprensión del desarrollo social de los chimpancés y demuestran que, después de todo, los humanos y los chimpancés no son tan diferentes», afirma Rolland. “Pero también nos hacen reflexionar: ¿se han alejado algunas instituciones o prácticas de cuidado humanas modernas de lo que es mejor para el desarrollo infantil?“.

