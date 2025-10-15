Logo El Espectador
Ciencia
¿Cómo es vivir 5 días en la estación científica más cerca del Polo Norte?

¿Cómo son los días en zona donde hay osos polares y que se calienta hasta siete veces más rápido que el resto del planeta?

Sarah Hurtes, Jeffrey Gettleman / The New York Times
15 de octubre de 2025 - 06:51 p. m.
Renos cerca a Ny-Alesund, la estación internacional de investigación.
Foto: NYT - EMILE DUCKE

En una isla del océano Ártico, en una región que se calienta hasta siete veces más rápido que el resto del planeta, la cadena alimentaria se está poniendo patas arriba.

Los bosques submarinos de algas crecen en aguas antes congeladas y sustituyen a otras especies autóctonas. Los renos, aislados de las rutas tradicionales de alimentación por la desaparición del hielo marino, ahora pastan algas marinas cuando no pueden alcanzar las hierbas y líquenes del interior.

Y los osos polares, privados de las plataformas de hielo que antes

Por Sarah Hurtes, Jeffrey Gettleman / The New York Times

